Pronostici Superliga Danimarca: analisi e scommesse sulla 25a giornata del campionato di calcio danese del 01/06/2020

Un ricco lunedì di Calcio in Danimarca visto che si giocano 4 partite valide per la 25° giornata del campionato di Superligaen in programma dal primo pomeriggio (ore 14 con Randers-Hobro) fino a sera (alle 20 si gioca Aarhus-Odense).

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland.

Analisi e Pronostici 25a giornata Superligaen

Alle 14 si inizia con Randers-Hobro, partita che ci interessa subito nelle free pick visto che i padroni di casa secondo noi potranno vincere, e anche se la quota è in salita andiamo con VITTORIA RANDERS @1.75 che ha ripreso con l'1-1 sul campo del Aarhus e rimane in piena corsa per i playoffs championship mentre per l'Hobro c'è la certezza del gruppo retrocessione per una squadra che in Superliga non vince da qualcosa come 15 partite, inoltre l'Hobro non ha mai segnato nelle ultime 4 partite sul campo del Randers.

Subito dopo alle 16 occhio anche a Midtjylland - AC Horsens. I padroni di casa sono nettamente favoriti, al comando del campionato e con 4 vittorie di fila (senza nemmeno un gol subito) prima della pausa e ne ha vinto 12 delle ultime 13. Poche chance per l'Horsens che a marzo dopo 3 sconfitte era andata a vincere a sorpresa a Copenhagen, ma non crediamo che gli ospiti faranno l'impresa anche alla ripresa qui alla MCH Arena dove hanno sempre perso negli ultimi 7 viaggi. Considerate la vittoria del Midtjylland @1.20 anche se la quota è bassa ma potrebbe esservi utile per le vostre multiple.

Meno idee su Lyngby - FC Copenhagen alle 18. Gli ospiti sono ovviamente favoriti ma alla ripresa il Lyngby in casa potrebbe essere un cliente scomodo. Ne potrebbe uscire una partita da Under 2.5 @2 per un bel raddoppio visto che le squadre sono ferme da tempo e che prima della pausa il Lyngby aveva segnato 3 Under consecutivi in casa, come il Copenhagen aveva segnato 3 Under in trasferta. All'andata a Copenhagen è stato 2-0 per i padroni di casa, quindi Under.

In serata alle ore 20 si chiude con Aarhus-Odense. L'Aarhus prima della pausa aveva portato a casa solo 2 pareggi e 1 sconfitta in 3 giornate. Odense che invece ha messo in fila 3 pareggi ed è certa del gruppo retrocessione. L'Aarhus ha maggior motivazione e ha vinto sia all'andata in trasferta (2-1) che in casa in coppa a fine ottobre (1-0). Anche oggi i padroni di casa potrebbero vincere e vi segnalo che la quota @2.10 è in discesa. La giocata migliore è però il mezzo rimborso in caso di pareggio con AARHUS -0.25 (AH) @1.83.

