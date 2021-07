Pronostici Superliga: Al via la prima giornata di campionato! Consigli, pronostici e quote sulle partite dal 16 al 19 luglio 2021

Nel fine settimana inizia il campionato di calcio danese, la Superliga al via dal 16 luglio e che si diramerà fino al 19 luglio 2021. Siamo andati ad analizzare le partite più interessanti a livello scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Superliga

MIDTYLLAND-ODENSE

Ricomincia la corsa al titolo per il Midtylland dopo il secondo posto dell’ultimo campionato e sono la seconda favorita al titolo, dietro al Copenaghen. La loro futura vittoria è in lavagna @2.50 BET365. Odense invece ha faticato molto, con solo 28 punti ottenuti in 22 giornate del campionato 20/21: i precedenti sono dalla parte dei padroni di casa, che in casa lasciano pochi punti agli avversari.

Pronostico: 1 fisso @1.61 BET365.

NORDSJAELLAND-VIBORG

Gli ultimi 3 scontri diretti tra le due hanno portato la bellezza di 14 reti complessive, dettate da 2 over 3.5 su 3: il Viborg ha letteralmente annichilito il campionato di prima divisione e si è assicurato l’accesso in Superliga ed è pronto a stupire. Padroni di casa sono una storica del calcio danese e per questo partono con i favori del pronostico, anche se in fase difensiva hanno concesso tanto nella scorsa stagione.

Pronostico: Entrambe le squadre segnano si @1.62 WILLIAMHILL.

VEJE-RANDERS:

Veje si è salvato dalla retrocessione solo nell’ultima giornata dei playout 20/21, dopo aver disputato un torneo di basso livello: un problema è sicuramente stato quello dei pochi gol fatti (25) e secondo peggior attacco. Dall’altra sponda troviamo i “blu” di Randers che invece sono una squadra solida e sempre presente nel gruppo delle prime. Segnare contro di loro potrà diventare un’impresa, dato che lo scorso anno hanno subito solo 22 gol (2^ miglior difesa dietro al Copenaghen).

Pronostico: X2+UNDER 3.5 @1.70 SISAL.

COPENAGHEN-AALBORG:

La squadra della capitale ha tutte le armi per vincere il campionato e si candida come pretendente numero 1: gli ospiti non sembrano avere le carte in regola per mettere in difficoltà una corazzata del genere.

Pronostico: vittoria dei padroni di casa alla quota di @1.70 GOLDBET.

AARHUS-BRONDBY:

Una delle gare più attesa di questa prima giornata vede affrontarsi rispettivamente la terza e la prima classificata dello scorso torneo: 8 i punti di differenza che hanno determinato il primato per Brondby. Gli ospiti saranno in grado di ripetere la cavalcata trionfale? La media dei gol subiti di entrambe è stata circa pari a 1 gol, dato che determina ottime difese da ambedue le parti.

Pronostico: scegliamo di consigliare una doppia chance che prevede o il pareggio o il segno GOL SI; in lavagna @1.47 SISAL.

SILKEBORG-SONDERJYSKE:

Il miglior attacco dell’ultima cadatteria inizierà quest’annata calcistica in casa in una prima partita non così proibitiva: se dovessero continuare a mantenere questa media di gol fatti, potranno ambire a traguardi importanti. Ospiti reduci da un campionato mediocre con sole 8 vittorie all’attivo.

Pronostico: il segno X potrebbe essere l’azzardo @3.50 EUROBET.

