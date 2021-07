Pronostici Superliga: terza giornata del campionato danese, le scommesse sulle partite dal 30 luglio al 2 agosto 2021

Si disputa il terzo turno di campionato di Superligean in Danimarca. Vediamo quote e pronostici delle gare in programma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Superliga

VIBORG-MIDTJYLLAND

Si stanno comportando molto bene i neopromossi di Viborg, i quali sono ancora imbattuti e hanno ottenuto una vittoria e un pareggio fin qui. Dopo aver dominato il campionato cadetto, i padroni di casa puntano ad essere la sopresa di questa Superliga. Midtjylland ha l’obiettivo di riconquistare il trofeo dopo che lo scorso anno è stato vinto da Brondby ed è favorito in questa gara: attenzione però agli strascischi che può lasciare il match di Champions giocato mercoledi e giocato fino ai supplementari. Per questo Viborg ha la chance di siglare almeno un gol: la multigol casa 1-2 vale @1.57 SISAL, mentre 1 gol esatto loro si trova @2.50 BET365.

AARHUS-RANDERS

Ultimi due scontri dello scorso campionato vinti entrambi da Aarhus senza subire gol e favori di pronostico in direzione di quest’ultimi. I due pareggi ottenuti nelle prime due chiamano i padroni di casa alla vittoria. Non ci sta Randers, imbattuto da 7 match tra amichevoli e campionato. Gara equilibrata, potrebbero vedersi almeno un gol per tempo, con la quota dell’OVER 0.5 PT+OVER O.5 ST in lavagna @1.67 SISAL.

SILKEBORG-AALBORG

Leggermente favorito Silkeborg la cui vittoria paga 2.50, quota del 2 invece che vale @2.70 (fonte BET365). Aalborg dalla sua può contare su un giorno di riposo in più sulle gambe, tuttavia la squadra di casa è alla ricerca del primo gol stagionale dopo due partite terminate a reti bianche. Preferiamo schierarci con Silkeborg dato il suo score tra le mura amiche, l’1X vale @1.50 UNIBET.

VEJLE-BRONDBY

I campioni in carica di Brondby sono a quota 2 punti dopo due turni e devono tornare a vincere per riprendere la corsa verso la prima posizione. Veje arriva da due sconfitte e non sembra in grado di poter impensierire gli ospiti: pronostichiamo il 2 fisso che vale poco più di un raddoppio (2.10@BWIN).

ODENSE-COPENAGHEN

La storia dello scorso campionato racconta più di 100 gol siglati in totale da tutte e due le squadre racconta di quanto siano votate all’attacco. Gli ultimi due precedenti sono finiti entrambi con il risultato di 3-2 per Copenaghen e anche qui sono i favoriti per la vittoria finale. Una doppia chance in favore degli uomini della capitale con almeno 2 gol totali vale @1.48 GOLDBET.

SONDERYJSKE-NORDSJAELLAND

Cammino pressochè simile quello dell’ultima Superliga danese disputata dalle due rose, le quali si sono salvate entrambe nel gruppo retrocessione. Potrebbe essere gara con pochi gol, dato che in quattro partite totale sono stati siglati 3 segni UNDER 2.5. Meno di tre gol qui paga @2.20 SNAI.

