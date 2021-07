Pronostici Veikkausliiga: consigli, pronostici e ultime dai campi sulle partite del campionato di calcio in Finlandia dal 16 al 19 luglio 2021

Continua il campionato di calcio in Finlandia e dal 16 al 19 luglio 2021 si giocano 5 importanti partite di Veikkausliiga che siamo andati ad analizzare con i consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Veikkausliiga

ILVES-SJK

Cammino identico quello delle due compagini fin qui: 17 punti conditi da 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il pareggio è il risultato che, nel totale dei risultati ottenuti da ambedue le squadre, si è verificato una sola volta nelle ultime 17 totali. Chissà che non possa essere proprio gara da pareggio, in una gara perfettamente equilibrata

Pronostico: Pareggio @3.20 EUROBET.

LAHTI-MARIEHAMN

Troppo pochi i gol segnati dagli ospiti, che non vivono un periodo di forma ottimale: 4 punti ottenuti nelle ultime 5, con solo 3 gol all’attivo. Il quarto posto del Lahti, a meno uno dal terzo occupato da Inter Turku potrebbe essere presto raggiunto: solo due sconfitte maturate e 16 gol fatti portano i favori del pronostico verso i padroni di casa.

Pronostico: consigliamo la vittoria di Lahti offerta @1.70 SNAI.

OULU-HJK

Testacoda in programma sabato alle ore 17.30 in cui il fanalino di coda incontra la prima della classe: poco da raccontare, la corazzata HJK ha già praticamente ipotecato la vittoria del torneo e i tre punti qui sono alla portata.

Pronostico: La vittoria al primo tempo per HJK si trova @1.80 BET365.

INTER TURKU-HIFK

Ultime due gare senza vittorie quelle disputate da Inter Turku, le quali hanno rallentato la marcia verso i primi posti: ritrovare i 3 punti è fondamentale per non perdere terreno sulla seconda e l’avversario di metà classifica non sembra irresistibile, dato che non vince da ben 4 giornate.

Pronostico: 1 FISSO quotato da PLANETWIN @1.64.

KTP-HAKA

Classica partita da 1X2 tra le due squadre meno in forma del torneo: 0 vittorie per parte nelle ultime 5 e rispettivamente 4 e 3 gol siglati. Prospettiamo un match con pochi gol, infatti l’UNDER 2.5 è favorito sull’OVER 2.5

Pronostico: Under 2.5 si trova @1.72 su BETCLIC.

