Pronostici Veikkausliiga: consigli, pronostici e ultime dai campi sulle partite del campionato di calcio in Finlandia dal 30 luglio al 2 agosto 2021

Quattordicesima giornata della Veikkaussliga: quote e pronostici delle gare in programma dal 30 luglio al 2 agosto 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Veikkausliiga

ILVES-OULU

Ilves incontra l’ultima della classifica in una gara che deve riportare i tre punti tra le mura di casa; infatti sono due le sconfitte consecutive che hanno interrotto il loro cammino. In casa sono una squadra temibile, al netto dei 12 punti conquistati sui 17 totali. Oulu invece ha il peggior score in trasferta con 13 gol subiti in 6 giornate, per questo motivo tutto porta a una vittoria di Ilves. Consigliamo l’1 fisso che vale quasi un raddoppio su SNAI @1.92.

LAHTI-KTP

Impressionante la striscia d’imbattibilità per Lahti che non perde da ben 10 turni ed è favorita anche per la gara del 30/07: Bwin infatti quota una loro probabile vittoria @1.49, mentre il 2 paga @6.75.

Dall’altra sponda sempre 10 sono le partite, in cui però gli ospiti non trovano i 3 punti: il periodo di forma completamente opposta porta a dare fiducia a Lahti.

HAKA-HIFK

Per questa partita scegliamo di pronosticare l’esito UNDER 2.5: il perché è dettato dalle ultime 15 giocate da entrambe le squadre, in cui solo in due occasioni hanno fatto registrare più di tre gol(una per parte). Un match con meno di 3 gol si trova @1.57 WILLIAMHILL.

HJK-SJK

Si affronta qui due delle tre squadre più in forma delle ultime giornate grazie ai 12 punti ottenuti su 15 disponibili: attenzione all’esito ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO perché potrebbe essere una partita divertente. HJK è la capolista del torneo e potrebbe trovare altri 3 punti importanti: quindi aggiungere la doppia chance IN all’esito GOL forma la combo in lavagna SISAL @2.05.

INTER TURKU-HONKA

Prerogativa fondamentale per l’Inter è ritornare alla vittoria in casa che manca da due turni, prima di questo stop erano arrivate 5 vittorie consecutive qui. Honka è in un buon momento di forma, tuttavia fuori casa ha perso 4 gare su 7. Anche qui ci schieriamo con i padroni di casa, la cui vittoria paga @1.75 BET365.

