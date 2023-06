Pronostici Veikkausliiga Finlandia: Lahti-KuPS e Honka-HJK del 01/07/2023

Sabato 1 luglio 2023, è in programma nel campionato finlandese di calcio di Veikkausliiga, la quindicesima giornata di campionato. La capolista KuPS gioca in trasferta a Lahti, mentre la seconda in classifica, HJK è ospite dell’Honka. Andiamo a scoprire insieme i pronostici, e le ultime news sulle partite di Veikkausliiga finlandese.

Pronostico Lahti-KuPS

Il KuPS comanda il campionato finlandese di Veikkausliiga con 28 punti, ma ha giocato due partite in più del SJK secondo con 27 punti a pari merito con HJK.

La capolista arriva a questo match esterno contro il Lahti, dopo la sorprendente sconfitta interna subita martedì nel turno settimanale, contro il modesto Mariehamn, che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive.

La squadra di casa del Lahti, è solo al decimo posto in classifica, con soli 10 punti raccolti dopo 11 partite giocate, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte, l’ultima subita in trasferta per 2 a 0 sul campo del KTP.

Per i bookmaker è nettamente favorita la vittoria del KuPS, offerta a quota 1.60, sia su Sisal che Netbet, il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria interna a 5.50. Pronostico X2

Quote Bookmaker Honka-HJK

La seconda forza del campionato HJF, a pari punti con SJK, arriva a Honka dopo il pareggio ottenuto nel match giocato martedì in trasferta a Haka, per 1 a 1, con la formazione del HJK, che ha giocato oltre 50 minuti con l’uomo in meno, vista l’espulsione Toivio alla fine del primo tempo.

I padroni di casa dello Honka, sono quinti in classifica con 19 punti, e sono reduci da 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite di campionato giocate, frutto di due vittorie e del pareggio conquistato in trasferta 1 a 1 sul campo del Ilves.

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita equilibrata. La vittoria del HJK è giocata a quota 2.10 su Bullibet e a quota 2.15 su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.10, la vittoria della squadra di casa offerta a quota 3.40. Pronostico X2

