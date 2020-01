Pronostici Serie C: Novara-Monza, Fermana-Vicenza e Rieti-Picerno del 11-12 gennaio 2020

Sabato e domenica in campo anche la Serie C, dove ormai siamo al giro di boa e si è in cerca di punti per accedere ai play-off o per evitare le zone rosse. C’è poi che punta alla promozione diretta.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Serie C del del 11-12 gennaio 2020.

12.01 17:30 Novara-Monza

Il Monza primo della classe con dieci unti sulla seconda, sarà ospite di un Novara quarto, che in casa ha il second miglior score del Girone A. Una sfida non facile per nessuna delle due.

Pronostico Under 2,5: @1.68 Eurobet @1.66 Snai @1.65 Betfair

In testa al Gruppo B c’è il Vicenza, che per il momento ha solo quattro punti sulla seconda. Non c’è spazio dunque per i passo falsi e bisognerà essere concentrati contro una Fermata 13esima in cerca di punti per i play-off, dato che il decimo posto è lì a sei lunghezze.

Pronostico Under 2,5: @1.62 Eurobet @1.60 Snai @1.60 Betfair

Il Rieti è penultimo nel Girone C con 12 punti in 19 gare. Sfida però in casa il Picerno, 16esimo con 17 punti. Un vero match salvezza, dove i tre punti potrebbero essere vitali alla fine della regalar season, mentre un pari potrebbe servire poco ad entrambe.

Pronostico Under 2,5: @1.85 Eurobet @1.80 Snai @1.80 Betfair

