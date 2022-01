Scommesse Serie C: il Bari sogna la doppia promozione verso la A. Intanto nel weekend si gioca

Quote Serie C 28 Gennaio. Con i principali campionati di calcio fermi per le nazionali, ci prendiamo il tempo di dare un occhio alle quote sulle terza lega del calcio italiano, la Serie C, e in particolare sul Bari, favorito nel Girone C, con i bookmakers che pensano già al futuro e quotano la doppia promozione verso il ritorno in Serie A per i pugliesi. Intanto nel fine settimana si gioca, vediamo analisi, quote e consigli per le scommesse.

Quote Serie C 28 Gennaio: Bari favorito nel girone C e i book pensano alla doppia promozione entro il 2023

Ritornare prima possibile in Serie A: è questo il sogno del Bari di mister Michele Mignani e della città intera I biancorossi sono in testa dopo 21 giornate al girone C di Serie C, con sette punti di vantaggio sul Monopoli e puntano finalmente al ritorno in serie B.

Tuttavia per la storica società pugliese la serie cadetta è soltanto il primo passo verso la massima serie, infatti gli esperti di Sisal considerano possibile un ritorno in Serie A – categoria in cui il Bari manca dalla stagione 2010-11 – entro il 2023, un’eventualità non certo così remota e quotata @6 volte la posta.

Bari sogna con la formazione pugliese, a seguito del fallimento del 2018, tornata tra i professionisti un anno dopo, non riuscendo però nelle ultime due stagioni a centrare un ulteriore salto di categoria. Stavolta sembra essere l’annata giusta per compiere il primo passo verso il palcoscenico dei più grandi.

Prossimo turno: nel weekend si gioca in Serie C

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno di Serie C in capo nel fine settimana, fino al posticipo di lunedì, Juve Stabia-Foggia.

29-01-2022

Albinoleffe – Giana Erminio 1,80 3,25 4,75

Juventus U23 – Feralpisalo 3,05 3,05 2,35

Lecco – Triestina 2,70 2,85 2,80

Padova – Pro Patria 1,38 4,25 8,00

Piacenza – Mantova 2,10 3,10 3,60

Pro Sesto – Renate 3,35 3,15 2,15

Seregno – Fiorenzuola 2,05 3,20 3,60

Sudtirol – Legnago Salus 1,38 4,50 7,50

Virtus Verona – Pergolettese 1,95 3,20 4,00

Ac Trento – Pro Vercelli 2,50 2,95 2,90

30-01-2022

Cesena – Olbia 1,63 3,55 5,50

Acr Messina – Picerno 2,55 3,10 2,75

Aquila Montevarchi – Pontedera 2,50 3,10 2,80

Entella – Modena 2,65 3,05 2,65

Fermana – Carrarese 2,65 3,00 2,75

Gubbio – Grosseto 1,67 3,55 5,00

Imolese – Teramo 2,50 3,00 2,90

Lucchese – Ancona 2,60 3,05 2,70

Paganese – Bari 4,75 3,35 1,75

Pistoiese – Vis Pesaro 2,70 3,00 2,65

Reggiana – Robur Siena 1,63 3,55 5,50

Us Viterbese – Pescara 2,90 3,20 2,40

Andria – Ssd Campobasso 2,50 3,00 2,85

Catania – Catanzaro 2,60 3,05 2,75

Latina – Taranto 2,25 3,05 3,25

Monopoli – Virtus Francavilla 2,05 3,10 3,75

Palermo – N. Monterosi 1,60 3,60 5,50

Potenza – Avellino 4,00 3,20 1,90

Turris Neapolis – Vibonese 1,55 3,70 5,75

31-01-2022

Juve Stabia – Foggia 2,30 3,05 3,15

Quote Serie C 28 Gennaio: Antepost dei Gironi

Vediamo anche le quote antepost per la vittoria dei vari gironi della Serie C.

Girone A Serie C 2021/2022

Sudtirol 1,20

Padova 4,00

Ac Renate 12

Feralpisalo 15

Triestina Calcio 191 250

Juventus Fc U23 500

Ac Trento 500

Pro Vercelli 500

Us Albinoleffe 500

Calcio Lecco 1912 500

Virtus Verona 500

Legnago 1.000

Pergolettese 1.000

Pro Sesto 1.000

As Giana Erminio 1.000

Usd Seregno Calcio 1.000

Pro Patria 1.000

Us Fiorenzuola 1.000

Mantova 1911 1.000

Piacenza Calcio 1.000

Girone B Serie C 2021/2022

Reggiana 1,85

Modena Fc 1,85

Cesena 20

Pescara 33

Entella 33

Ancona Matelica 50

Olbia Calcio 500

Vis Pesaro 1898 500

Pontedera 500

Carrarese Calcio 500

Siena 1904 500

As Gubbio 500

Lucchese 500

Us Grosseto 1.000

Imolese Calcio 1.000

Montevarchi 1.000

Teramo Calcio 1.000

Us Viterbese 1.000

Fermana Fc 1.000

Us Pistoiese 1.000

Girone C Serie C 2021/2022

Bari 1,15

Ss Monopoli 10

Avellino 10

Us Catanzaro 15

Palermo 15

Turris Calcio 20

Virtus Francavilla 20

Foggia 50

Taranto Fc 75

Latina 250

Az Picerno 250

Catania 250

Juve Stabia 250

Vibonese Calcio 1.000

Fidelis Andria 1.000

Paganese Calcio 1.000

Monterosi 1.000

Potenza Calcio 1.000

Campobasso 1.000

Messina 1.000

