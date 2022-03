Pronostici Serie C: Bari favorito con l’Andria per festeggiare la promozione in B

Serie C 34a giornata. I principali campionati di calcio sono fermi per la sosta delle nazionali, ma non la Serie C che nel weekend ha in programma un 34° turno che potrebbe essere decisivo nel Girone C dove il Bari, in caso di vittoria sulla Fidelis Andria, potrebbe festeggiare il ritorno in Serie B, a parlo che il Catanzaro perda. Il ritorno in cadetteria è comunque una formalità ormai, ed è ad un passo per i pugliesi.

Serie C 34a giornata: il Bari sogna il ritorno in B

Bari vede la Serie B. Dopo svariati anni di assenza i pugliesi sono a un passo dal ritorno nel campionato cadetto. Serve ancora un piccolo sforzo per i biancorossi, che a cinque giornate dalla fine hanno 10 punti di vantaggio sul Catanzaro secondo e, con una vittoria nella prossima sfida contro l’Andria, potrebbe già festeggiare a patto che i calabresi non vadano oltre il pareggio.

Un successo al ‘San Nicola’ dei biancorossi vale @1,22 volte la posta per i betting analyst di 888sport.it, mentre una vittoria ospite si gioca @8,50. Alta anche la quota del pari, fissata @4,70. Una partita da Under quella in programma nel capoluogo pugliese: un match con meno di tre reti prevale @1,76, mentre l’Over si gioca @1,96.

Il Catanzaro prova a tenere acceso un barlume di speranza, ma ha l’obbligo dei tre punti nella trasferta di Castellammare contro la Juve Stabia: al ‘Menti’ il «2» è però tutt’altro che scontato, in quota @2,02. Il segno «X» è fissato @3,05, mentre la vittoria dei campani si gioca @3,35.

Le quote sul prossimo turno

25-03-2022

Entella – Pistoiese 1,50 4,00 5,75

26-03-2022

Albinoleffe – Pro Sesto 1,87 3,30 4,00

Pro Vercelli – Pergolettese 1,85 3,40 4,00

Triestina – Legnago Salus 1,75 3,45 4,75

Feralpisalo – Sudtirol 3,35 2,95 2,25

Lecco – Ac Trento 1,70 3,50 5,00

Mantova – Virtus Verona 2,30 3,10 3,05

Padova – Piacenza 1,57 3,85 5,50

Renate – Giana Erminio 1,70 3,50 4,75

Seregno – Pro Patria 2,50 3,15 2,75

27-03-2022

Acr Messina – Latina 2,20 3,20 3,15

Carrarese – Vis Pesaro 2,10 3,25 3,40

Fermana – Cesena 3,55 3,20 2,05

Foggia – Ssd Campobasso 1,80 3,50 4,25

Juve Stabia – Catanzaro 3,60 3,25 2,00

Monopoli – Potenza 1,45 4,00 7,00

N. Monterosi – Vibonese 1,55 3,75 5,75

Olbia – Teramo 2,50 2,85 3,00

Paganese – Palermo 3,50 3,35 2,00

Pescara – Pontedera 1,70 3,55 4,75

Picerno – Avellino 3,65 3,25 2,00

Aquila Montevarchi – Grosseto 1,90 3,35 3,90

Bari – Andria 1,28 5,00 10

Gubbio – Us Viterbese 1,80 3,50 4,25

Reggiana – Imolese 1,25 5,50 10

Robur Siena – Lucchese 2,00 3,25 3,70

28-03-2022

21:00 Modena – Ancona 1,50 4,00 5,75

Tutte le quote antepost sulla Serie C

Girone A Serie C 2021/2022

Sudtirol 1,05

Padova 7,50

Girone B Serie C 2021/2022

Modena Fc 1,15

Reggiana 4,75

Testa A Testa Rs Serie C Girone A 21/22

Giana Erminio – Pro Sesto 2,30 1,55

Renate – Feralpisalo 2,30 1,55

Trento – Virtus Verona 2,30 1,55

Testa A Testa Rs Serie C Girone B 21/22

Carrarese – Lucchese 1,85 1,85

Entella – Pescara 2,20 1,60

Reggiana – Modena 4,75 1,15

