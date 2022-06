Pronostici Padova-Palermo, siamo arrivati alla finale dei Playoffs di Serie C tra Padova-Palermo da cui scopriremo chi sarà promosso in Serie B. Si tratta di due piazze importanti del calcio italiano che provano a tornare grandi, vediamo i nostri pronostici calcio Serie C.

Pronostici Padova-Palermo si giocano l’ultima promozione in Serie B

Palermo e Padova si giocano la promozione in Serie B. I rosanero e i biancoscudati si affrontano nella finale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Il match che andrà in scena in modalità di andata e ritorno (domenica 5 giugno e domenica 12 giugno), decreterà l’ultima squadra che salirà in cadetteria nella prossima stagione dopo il Bari, il Sudtirol e il Modena, le vincitrici dei rispettivi gironi.

Una seconda parte di stagione in rimonta per il Padova che però non è riuscito a superare il Sudtirol. I biancorossi dall’arrivo di Oddo si sono stabilizzati in seconda posizione. Ai playoff il Padova ha prima eliminato la Juventus U23 dopo un pareggio aggregato tra andata e ritorno ma è passata grazie al miglior posizionamento in classifica (0-1 e 1-0 i risultati). Alle Final Four superato il Catanzaro.

Terzo posto invece per il Palermo al termine della regular season. Con 66 punti, ha finito il campionato di Serie C alle spalle di Bari (75) e Catanzaro (67). Con l’arrivo in panchina di Baldini, la squadra ha ritrovato una propria identità. Ai playoff i siciliani hanno superato il turno contro la Triestina poi hanno superato la Virtus Entella, e infine la vittoria in semifinale contro la Feralpisalò. Attenzione a Matteo Brunori, la rivelazione di questa stagione per i siciliani: 28 gol tra campionato e playoff per l’attaccante di proprietà della Juventus.

Pronostici Padova-Palermo: I precedenti

Sono ben 53 i precedenti tra le due squadre, ma sarà solamente la seconda e la terza sfida in Serie C. Tutte le altre partite sono state giocate tra Serie A e B. Il primo precedente tra le due risale all’ottobre del 1930 con la vittoria del Padova. Veneti che tutt’ora sono in vantaggio nel bilancio con 22 vittorie contro le 18 del Palermo. 13 invece i pareggi. Distacco più contenuto invece nelle rete totali messe a segno: 69 per il Padova e 65 per i siciliani.

L’ultima volta che si sono incontrate è stato nel 2019 in Serie B. Partita terminata sull’1-1 con il gol di Trajikovski per il Palermo e quello di Pulzetti per il Padova (su assist di Bonazzoli, ora alla Salernitana).

Quote e pronostici sulla Serie C

QUOTE 1×2

Padova – Palermo 2,35 3,10 3,00

Vincente Playoff Serie C 2021/2022

Palermo 1,85

Padova 1,85

Vi diamo due consigli. Per la partita di andata consigliamo la COMBO X2+GOL SI @2.65 ma anche in antepost si potrebbe lavorare con una quota più bassa ma anche più sicura, ovvero la VITTORIA PLAYOFFS PALERMO @1.85, ovvero puntiamo sui siciliani per la promozione in Serie B.