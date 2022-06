Pronostici Palermo-Padova, siamo arrivati al grande epilogo, la finale di ritorno dei Playoffs di Serie C che mette in palio l’ultima promozione. I rosanero, forti dell’1-0 dell’andata e del fattore Barbera, sono favoriti per il ritorno nel campionato di calcio cadetto italiano.

Pronostici Palermo-Padova: ritorno della finale Playoffs Serie C

La vittoria esterna di una settimana fa ha avvicinato il Palermo alla Serie B. Nella finale di ritorno dei Playoff di Serie C, i rosanero ospiteranno il Padova con un gol di vantaggio da difendere, spinti da un grande pubblico pronto a spingere la squadra di Baldini verso la serie cadetta.

Anche nella gara del Barbera, infatti, i siciliani partono favoriti secondo i bookmaker: l’«1» si gioca @2,17 su 888sport.it, mentre su Planetwin365 è visto @2,28. Il «2» invece è visto fra @3,10 e @3,23, e la «X» che oscilla tra @2,95 e @3,18.

Un match che si prospetta all’insegna del tatticismo con l’Under 2.5 che prevale, anche in forza del risultato dell’andata, con la quota @1,62, mentre un match con almeno tre gol è visto @2,27. Avanti di poco il No Goal, offerto @1,82, mentre il Goal vale @1,94. Tra i risultati esatti, lo 0-1 che rimetterebbe in piedi la gara si gioca tra @8,30.

3

Tutte le quote sui Playoffs di Serie C

Per la promozione il Palermo sembra ormai a un passo: la quota della promzoione in B dei rosanero si attesta @1,20, mentre il ribaltone del Padova si gioca @4,10. Noi nell’articolo dell’andata avevamo consigliato la promozione del Palermo @1.80 e ora ci troviamo in mano una quota di assoluto valore che speriamo di concretizzare, non ce ne vogliano gli amici padovani che sperano invece nel ribaltone.

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!