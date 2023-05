Questa sera alle ore 20.30, sono in programma le partite di ritorno dei quarti di finale dei playoff in Serie C. Si giocano le partite tra Entella-Pescara, Pordenone-Lecce, Crotone-Foggia e Cesena-Vincenza. Playoff Serie C, i pronostici e le quote scommesse per i match di questa sera 31/05/2023.

Playoff Serie C: Entella-Pescara

La gara di andata giocata a Pescara è terminata con il punteggio di 2 a 1 per i padroni di casa. L’Entella cercherà di ribaltare la gara e secondo i bookmaker questo è possibile. La vittoria dei padroni di casa è offerta a quota 2, il pareggio bancato a quota 3.30, la vittoria esterna a 3.80. Pronostico 1

Pronostico: Pordenone-Lecce

Il Pordenone si è imposto nella partita di andata giocata a Lecco per 1 a 0. Le quote offerte dai bookmaker vedono la vittoria della formazione friulana anche in questa partita di ritorno. Vittoria interna offerta a quota 1.70 sia su Bullibet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.50, il colpo esterno del Lecco giocata a quota 4.20. Pronostico 1

Scommessa Foggia-Crotone

Il Foggia ha vinto la gara giocata in casa per 1 a 0 e dovrà difendere questo risultato nella gara di oggi a Crotone. Per i bookmaker però il Crotone è ampiamente favorito per la vittoria nel match di questa sera. Segno 1 giocato a quota 1.85, il pareggio offerto a 3.50, la vittoria esterna del Foggia inserita in lavagna a quota 4.20. Pronostico 1

Quote Cesena-Vicenza

Il match di andata tra Vicenza e Cesena è terminata a reti inviolate ed è forse il quarto di finale più equilibrato. In questo match di ritorno i bookmaker vedono leggermente favorita la vittoria dei padroni di casa, bancata a quota 2.35 su Starcasinò e su Goldbet, il pareggio pagato 3 volte la posta giocata, la vittoria esterna del Vicenza offerta a quota 3.05. Pronostico 1X

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.