Giovedì 8 giugno 2023, sono in programma le partite di ritorno dei due match di semifinale dei playoff di Serie C. Il Cesena ospita il Lecco dopo la vittoria ottenuta in riva al lago per 2 a 1, mentre Foggia è ospite del Pescara, dopo che la partita di andata è finita 2 a 2. Pronostici Playoff Serie C: Cesena-Lecco e Pescara-Foggia di giovedì 8 giugno 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker per questi due match e i pronostici dei nostri esperti tipster.

Quote Serie C: Cesena-Lecco

Il Cesena arriva a questa importante gara di ritorno delle semifinali di Serie C, dopo aver vinto la partita di andata giocata a Lecco per 2 a 1, con le reti messe a segno da Marcadante e Hraiecht per i romagnoli e Giudici per i lombardi. Il Lecco deve per forza vincere per ribaltare la situazione e sperare nella finale, che decreterà la squadra che giocherà la prossima stagione in Serie B.

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria dei padroni di casa del Cesena. Segno 1 inserito in lavagnaa quota 1.80 sia su Bullibet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria esterna del Lecco a quota 4.40.

Pronostici Playoff Serie C: Pescara-Foggia

Nella partita di andata giocata a Foggia, il match è terminato in parità per 2 a 2, con le reti messe a segno da Petermann e Bjarkason per i pugliesi e da Rafia e Lescano per il Pescara. Il Foggia deve quindi vincere per qualificarsi alla finale, o pareggiare con il punteggio di 3 a 3.

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto combattuta. La vittoria interna del Pescara è offerta a quota 2.05, il pareggio giocato a quota 3.50, la vittoria esterna del Foggia offerta a 3.05

Regolamento Semifinali Playoff Serie C

Stando a quello che dice il regolamento, a passare alla finale al termine del doppio confronto, sarà la squadra che otterrà il punteggio maggiore nei 180′. In caso di parità, si qualificherà il club che avrà la miglior differenza reti tra andata e ritorno. Se ci sarà ulteriore parità, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

