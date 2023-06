Martedì 13 giugno 2023, alle ore 21.30, è in programma la partita di andata della finale dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, che decreterà la squadra che nella prossima stagione giocherà in Serie B. Pronostico Foggia-Lecco, andata finale dei playoff di Serie C del 13/06/2023, scopri il pronostico dei bookmaker per questo match, le probabili formazioni e il possibile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Foggia, arriva a questa partita di andata delle finali playoff di Serie C, dopo aver eliminato nei sedicesimi di finale il Potenza, negli ottavi l’Audace Cerignola, nei quarti di finale il Crotone, mentre in semifinale ha superato il Pescara, pareggiando 2 a 2 in casa e vincendo ai tempi supplementati nella gara di ritorno giocata in trasferta.

Il Lecco, allenato da Mister Luciano Foschi, si è qualificato per questa finale superando negli ottavi di finale la formazione marchigiana dell’Ancona, nei quarti di finale ha battuto il Pordenone, mentre in semifinale ha superato il Cesena ai calci di rigore, dopo aver perso la partita di andata giocata in casa per 2 a 1 e vincendo a Cesena per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Foggia-Lecco

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Costa, Schenetti, Petermann, Frigerio, Bjarkason; Ogunseye, Peralta. Allenatore: Delio Rossi

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Zambataro; Lepore, Girelli, Lakti, Zuccon, Tordini; Pinzauti, Buso. Allenatore: Luciano Foschi

Quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita di andata della finale playoff di Serie C, vedono la squadra di casa del Foggia, favorita per la vittoria della partita. Segno 1 offerto vincente a quota 1.90, sia su Sisal che su Bullibet, il pareggio offerto a quota 3.45, la vittoria esterna del Lecco bancata a quota 3.85.

Pronostico Foggia-Lecco, andata finale dei playoff di Serie C del 13/06/2023

Il Foggia deve sfuttare il fattore campo per segnare più reti possibili e andare alla partita di ritorno da posizione dominante. Ma attenzione perchè il Lecco gioca meglio in trasferta, dove ha vinto sia a Pordenone che Cesena, perdendo invece in casa. Pronostico 1X

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti. Ecco i nostri due possibili risultati esatti 2-1/ 3-1/ 3-2

