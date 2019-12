Pronostico Barcellona-Real Madrid: recupero del Clasico per la 10° giornata di Liga in Spagna il 18/12/2019

Mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 20:00 dal Camp Nou va in scena il Clasico de LaLiga in Spagna, ovviamente Barcellona-Real Madrid che siamo andati ad analizzare con le nostre free pick.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Liga con quote di riferimento prese da Betway e SportPesa.

Analisi e Pronostici Barcellona-Real Madrid

E' scontro tra prima e seconda, appaiate in realtà entrambe a 35 punti e reduci entrambe da un pareggio. Questo Clasico è il recupero della sfida che non si giocò per la 10° giornata di Liga. Il Barcellona scenderà in campo col consueto 4-3-3 con in avanti il solito tridente composto da Messi, Suarez e Griezmann. Modulo speculare per il Real Madrid con Benzema in attacco supportato da Bale e Rodrygo.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Alba, Pique, Lenglet, Roberto; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Bale.

Considerando tutte le competizioni il Barcellona è in bilancio positivo (96 vittorie, 51 pareggi, 95 sconfitte) e il Barca è l'unica squadra de La Liga che può vantare un record casalingo perfetto (7-0-0). Secondo me alla fine in casa la spunterà ancora una volta la squadra di Valverde e consiglio VITTORIA BARCELLONA @1.75 (stake 2).

Seguici anche su TELEGRAM, ogni giorno nel nostro canale gratuito BAR SPORT WEB trovi scommesse e puoi discutere con i nostri tipster e appassionati di scommesse.