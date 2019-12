Pronostici Liga: Eibar-Granada, Real Madrid-Athletic Bilbao e partite della 18° giornata in Spagna dal 20 al 22 dicembre 2019

Dopo il Clasico di mercoledì, terminato 0-0, Barca e Real Madrid continuano a braccetto in vetta, a +5 sul Siviglia. Nel weekend in programma il 18simo turno.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio prendendo come riferimento le quote SportPesa e Betway.

Analisi e Pronostici 18a Giornata Liga

Eibar-Granada: padroni di casa senza vittorie dal 3 novembre, ospiti con una sola vittoria nelle ultime 7 ma in una posizione più tranquilla. (Over 1.5 @1.50)

Maiorca-Siviglia: 30 gol al passivo per i padroni di casa, che non vincono da 4 partite. Ospiti sempre terzi ma reduci dalla sconfitta casalinga contro il Villareal. (Over 2.5 @1.90)

Barcellona-Alaves: pur soffrendo nel Clasico di mercoledì, i catalani non dovrebbero avere problemi a superare l’Alaves, quattordicesimo e sconfitto anche in coppa dal Jaen (Tercera) (Over 2.5 @1.36)

Villareal-Getafe: padroni di casa che arrivano a questa sfida in gran fiducia dopo la vittoria di Siviglia, ma dovranno fare i conti contro una delle squadre più solide del torneo (Gol/Gol @1.95)

Valladolid-Valencia: una sola sconfitta nelle ultime 10 (in tutte le competizioni) per il Valencia, che renderà visita a un Valladolid che non vince da un mese e mezzo (Under 2.5 @1.72)

Leganes-Espanyol: appaiate all’ultimo posto in classifica, entrambe hanno segnato solo 12 reti in campionato. Partita da dentro o fuori, ma che preferiamo evitare (No Bet)

Osasuna-Real Sociedad: Osasuna un po’ calato nelle ultime settimane dopo un ottimo inizio, ospiti che hanno fermato il Barca nell’ultimo turno e restano nei piani alti, in piena corsa per l’Europa (X @ 3.25)

Betis-Atletico Madrid: Betis che segna e concede, al contrario degli ospiti, con la miglior difesa ma un attacco da zona retrocessione. Quantomeno, mi aspetto comunque di vederle entrambe a segno (Gol/Gol @1.95)

Levante-Celta Vigo: Levante reduce dalla bella vittoria di Granada e tranquillamente a metà classifica, ospiti in piena zona retrocessione e con 6 sconfitte nelle ultime 9 (Over 2.5 @1.72)

Real Madrid-Athletic Bilbao: baschi che sono sempre avversario ostico, ma il Real nel Clasico ha mostrato i muscoli. Con questo atteggiamento dovrebbe avere la meglio (1 @1.36)

