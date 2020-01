Pronostici Liga: Siviglia-Atletico Bilbao, Celta Vigo-Osasuna e partite della 19a giornata in Spagna dal 3 al 5 gennaio 2020

Torna il campionato di calcio spagnolo con la 19° giornata di Liga che inizierà con un doppio anticipo venerdì 3 gennaio, si continuerà poi con 4 partite al sabato e altre 4 domenica con Celta Vigo-Osasuna a chiudere il turno.

Analisi 19° Giornata Liga

Saranno Valladolid-Leganes ad aprire le ostilità della 19° giornata di Liga, venerdì 3 gennaio 2020 alle ore 19:00 dall'Estadio José Zorrilla. Leganes penultimo anche se in forma visto che non perde da 3 giornate. Il Valladolid in campionato non vince da 6 e ha sempre perso le ultime 4 contro il Leganes. Non mi sento di consigliare il 2 fisso, ma un X2 @1.55 di quota potrebbe essere un idea.

Venerdì sera si gioca anche Siviglia-Athletic Bilbao. Padroni di casa con in dubbio Nolito che si è ammalato. Il Siviglia è 3° e cerca una vittoria per tenere il passo della coppia di testa, Barcellona e Real. L'Atletico Bilbao cerca invece il 6° posto che vale l'Europa anche se non vince da 3 giornate (1 sconfitta seguita da 2 pareggi). Le quote favoriscono i padroni di casa @1.66, forse troppo bassa.

Passiamo al sabato, si apre alle 13:00 con Valencia-Eibar dal Mestalla, partita che approfondiamo nei pronostici. Ci concentriamo su Getafe-Real Madrid. Blancos a -2 dal Barca dopo gli ultimi 3 pareggi di fila. Il Real ha sempre diversi indisponibili importanti (Hazard, Asensio, Lucas, Marcelo e Rodriguez) e oggi è quotato @1.85 per la vittoria in casa del Getafe che sta giocando una grande stagione al 6° posto con 30 punti (solo 7 meno del Real) e che in casa ha perso solo 1 volta quest'anno. Nell'ultimo precedente qui allo Stadio Coliseum Alfonso Perez il Getafe fermò il Real sullo 0-0. Non sarà una scampagnata per la formazione di Madrid.

Teoricamente più semplice l'impegno dell'altra squadra della capitale che gioca in casa. Parliamo di Atletico Madrid-Levante con i Colchoneros 4° dopo 2 vittorie ma anche il Levante è arrivata a Natale regalandosi 2 vittorie per l'attuale 9° posto. Il Levante ha perso tutte e 10 le ultime sfide in casa dell'Atletico e la squadra di Simeone si gioca solo @1.33 di quota per la vittoria.

Espanyol-Barcellona chiuderà il sabato alle ore 21:00 dal RCDE Stadium. Barca al comando della Liga con 39 punti, Espanyol ultimo con 10, un classico testa coda con le quote tutte per gli ospiti @1.46. Il lunch match che apre la domenica alle 12:00 ì Granada-Maiorca con i padroni di casa chiamati alla vittoria dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 partite mentre il Maiorca è pericolosamente a +1 dalla zona rossa dopo aver incassato 1 solo punto nelle ultime 5 giornate.

Nel pomeriggio si continua con Real Sociedad-Villarreal. Padroni di casa favoriti con quota intorno alla pari per continuare a rimanere in top-5, aspirando magari al ritorno in Champions League visto che l'Atletico è solo 1 punto avanti. Il sottomarino giallo ha dato però segnali di risveglio con 2 vittorie, in risalita al 10° posto. In Alves-Betis i padroni di casa sono stati risucchiati nella corsa salvezza dopo 1 solo punto raccolto nelle ultime 4 giornate ma il Betis è solo 4 punti avanti e ha interrotto una bella striscia vincente con un pari e l'ultima sconfitta interna contro l'Atletico Madrid (1-2). Il turno sarà chiuso da Celta Vigo-Osasuna di cui parliamo in free pick.

Pronostici LaLiga 3-4-5 Gennaio 2019

Valencia-Eibar: GOL NO @2.00 (stake 2)

Il Valencia arriva da 2 pareggi, l'Eibar è tornato alla vittoria ed è al 16° posto, in corsa salvezza. Nelle ultime 4 partite dell'Eibar è sempre stato Gol No. Dopo 2 partite in cui ha subito gol il Valencia cercherà di tenere la porta inviolata. 5 delle ultime 7 sfide tra queste due squadre si sono chiuse senza entrambe le formazioni a segno e anche oggi consigliamo la quota ghiotta alla pari su GOL NO @2.00 (stake 2).

Celta Vigo-Osasuna: 1 @2.08 (stake 2)

Il Celta ha incassato solo 2 punti nelle ultime 4 giornate e al momento sarebbe retrocesso. L'Osasuna è più tranquilla al 12° posto, +9 punti dal Celta, anche se ha perso le ultime 2 partite. Il Celta non perde da 4 sfide contro l'Osasuna e l'ultima qui all'Estadio de Balaídos l'ha vinta 3-0. Spero in un inizio di 2020 da svolta per il Celta che rischia di retrocedere, e una vittoria in casa (che manca da 4 turni) sarebbe un bel regalo e una bella iniziezione di fiducia contro un avversario alla portata in questo momento. Andiamo con la VITTORIA CELTA @2.08 (stake 2). Se volete prendervi qualche rischio in meno potete giocare l'Asian Handicap -0.25, ovvero in caso di pareggio avrete un mezzo rimborso, ma io provo l'1 fisso questa volta, anche se a stake contenuto.

