Scommesse Liga: in Spagna si torna a giocare. Le statistiche più importanti prima dello stop, le quote delle prime partite dal 11 giugno e le quote antepost per la vittoria finale

Dal 11 giugno si torna in campo anche in Spagna con la Liga che era stata interrotta dopo 27 giornate e col solito testa a testa tra Barcellona e Real Madrid. Facciamo il punto della situazione con le statistiche sul campionato di calcio spagnolo ma anche le prime quote sulle partite alla ripresa e le quote antepost per la vittoria finale.

Torniamo finalmente a parlare di Pronostici Vincenti Calcio, e del calcio che conta visto che dal 11 giugno si torna in campo con La Liga spagnola.

Testa a Testa Barcellona-Real Madrid per il titolo. Le quote dicono Barca

Da 11 giugno si riprende con la 28° giornata di Liga, un campionato spagnolo che sarà poi in campo praticamente ogni giorno per recuperare il tempo perso dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus. Iniziamo dando un occhio alle quote antepost per la vittoria finale.

Barcelona 1,60

Real Madrid 2,25

Getafe 251,00

Sevilla 251,00

Real Sociedad 251,00

Atletico Madrid 251,00

Vediamo anche le quote 1X2 PlanetWin365 delle sfide alla ripresa e tra parentesi trovate anche le percentuali di giocate degli scommettitori.

Giovedì 11 giugno 2020

Sevilla - Real Betis

Sevilla @1.92 (50%)

Pareggio @3.70 (25%)

Real Betis @3.85 (25%)

Venerdì 12 giugno 2020



Granada - Getafe

Granada @3.15 (30%)

Pareggio @3.00 (32%)

Getafe @2.50 (38%)

Valencia - Levante

Valencia @1.76 (54%)

Pareggio @3.90 (24%)

Levante @4.42 (22%)

Sabato 13 giugno 2020

Espanyol - Alaves

Espanyol @2.15 (44%)

Pareggio @3.15 (30%)

Alaves @3.73 (26%)

Celta Vigo - Villarreal

Celta Vigo @2.57 (37%)

Pareggio @3.30 (29%)

Villarreal @2.79 (34%)

Leganes - Valladolid

Leganes @2.38 (40%)

Pareggio @3.00 (32%)

Valladolid @3.37 (28%)

Mallorca - Barcelona

Mallorca @9.20 (10%)

Pareggio @5.60 (17%)

Barcellona @1.31 (73%)

Domenica 14 giugno 2020

Athletic Bilbao - Atletico Madrid

Athletic Bilbao @3.29 (29%)

Pareggio @3.10 (31%)

Atletico Madrid @2.36 (40%)

Real Madrid - Eibar

Real Madrid @1.24 (77%)

Pareggio @6.45 (15%)

Eibar @11.30 (18%)

Real Sociedad - Osasuna

Real Sociedad @1.73 (55%)

Pareggio @6.45 (25%)

Osasuna @4.70 (20%)

Parliamo anche di statistiche. Prima dello stop in Spagna abbiamo assistito al 47.78% delle partite vinte dalle squadre di casa e un misero 24.44% di segni 2, meno dei Pareggi (27.78% di X). Un pò a sorpresa però la Liga finora è stata un campionato da Under uscito col 52.96% di frequenza nelle prime 27 giornate, ma abbiamo anche un 52.22% di GOL SI. Se andiamo a vedere le singole squadre scopriamo che è il Levante la miglior formazione su cui puntare con un rendimento del +50% se avessimo giocato ogni turno sulla vittoria di questa squadra. La peggiore in questa statistica è il Leganes, ma sono in negativo anche le due big: Barcellona ed Real Madrid, per non parlare del Atletico Madrid.

Levante 50%

Granada 45%

Getafe 16%

Real Sociedad 11%

Villarreal 2%

Mallorca -1%

Valencia -5%

Barcelona -5%

Real Madrid -7%

Sevilla -9%

Osasuna -11%

Alaves -15%

Ath. Bilbao -17%

Eibar -21%

Betis -25%

Valladolid -25%

Atl. Madrid -36%

Celta Vigo -43%

Espanyol -45%

Leganes -48%

