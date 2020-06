Pronostici Liga: Torna il campionato di calcio spagnolo con la 28° giornata. I pronostici su La Liga dal 11 al 14 giugno 2020

Dopo la Germania, e in attesa dei ritorni anche in Italia ed Inghilterra, la Liga in Spagna è il secondo grande campionato europeo a riaprire il battenti dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus. Si gioca la 28° giornata e siamo andati a vedere le giocate e le quote più interessanti.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio col ritorno del campionato spagnolo de La Liga.

Analisi e Pronostici 28° Giornata di Liga

11 giugno con Siviglia-Betis è la data del ritorno del calcio in Spagna con la 28° giornata de La Liga aperta da questo derby col Siviglia chiamato a vincere per mantenere il 3° posto in quest'ottima stagione. Vero che la pausa potrebbe incidere sui ritmi di questo rientro in campo, ma l'esperienza tedesca ci dice che comunque i gol non sono così crollati rispetto alle statistiche pre-Covid. Il Siviglia ha il 5° miglior attacco della Liga con 39 gol all'attivo e arriva da 5 Over 2.5 consecutivi. Il Betis è una delle squadre che concede di più con ben 81 reti al passivo. Andiamo con OVER 2.5 @1.90 (stake 1) e anche VITTORIA SIVIGLIA @1.92 (stake 1) sperando in un risultato come quello dell'andata, 2-1 per il Siviglia. In 5 degli ultimi 6 derby abbiamo inoltre visto Over 2.5 con una media di 4.0 gol totali.

Passiamo a venerdì con la giornata aperta da Granada-Getafe, sfida non semplice visto che sulla carta il Getafe è favorito, ma gioca in trasferta e arriva senza 3 giocatori chiave come Maksimovic, Arrambari e anche il 2° miglior bomber, Mata (tutti e 3 squalificati). Il Granada ha qualche possibilità visto che l'unico giocatore importante indisponibile è Puertas. Il problema dei padroni di casa è l'attacco, uno dei peggiori di Liga mentre l'organizzazione difensiva del Getafe è ottima. All'andata 3-1 per il Getafe ma alla ripresa in queste condizioni i ritmi potrebbero essere molto più bassi e qui la giocata migliore è Under 2.5 anche se la quota è molto bassa @1.45. Consideratela per le vostre multiple.

Venerdì si gioca anche Valencia-Levante con i padroni di casa chiamati a vincere per riprendere la corsa in difesa del 7° e ultimo posto che può portare in Europa mentre il Levante è abbastanza tranquillo a centro classifica. All'andata 4-2 in trasferta per il Valencia favorito anche oggi intorno @1.73 e con quota in salita. Oggi i padroni di casa saranno senza Garay e Kondogbia (in dubbio anche Piccini). Nel Levante c'è il solo Lopez indisponibile.

Passiamo al sabato con 4 partite in programma al via alle 14 con Espanyol-Alaves con i padroni di casa all'ultimo posto e alla disperata ricerca di punti salvezza che però servono anche al Alaves non ancora tranquillo. A livello scommesse al momento ho poco da dire su questa sfida dove i padroni di casa sono favoriti @2.10 (quota in salita). Poco da dire anche su Leganes-Valladolid, altra sfida salvezza da non sbagliare, soprattutto per i padroni di casa al penultimo posto, ma favoriti intorno @2.40 anche se la quota sta salendo e il mercato crede di più negli ospiti.

In Celta Vigo-Villarreal partita importante per entrambe col Celta che al momento ha un solo punto di vantaggio sulla zona rosso mentre il sottomarino giallo è a -4 dal 7° posto che vale l'Europa. All'andata 3-1 del Celta che potrebbe fare risultato anche oggi, quindi valutatelo ma con Rimborso in caso di Pareggio (Celta +0 AH @1.90).

Ci concentriamo su Maiorca-Barcellona. La capolista Barcellona fa visita al Maiorca che attualmente sarebbe retrocessa anche se tutto è ancora da dire visto che ha solo 1 punto in meno del Celta. Contro Messi e compagni alla ripresa questa non sembra la partita adatta per fare punti per il Maiorca. All'andata al Camp Nou fu 5-2 per il Barcellona con tripletta di Messi che al netto dei problemi fisici quest'anno rimane il capocannoniere con 19 reti segnate in sole 22 partite disputate. Una rete di Messi è fattibile ma la quota @1.44 è molto bassa. Consigliamo anche il -1.5 Asian Handicap sul Barcellona @1.72 che in questo caso dovrebbe vincere con due o più gol di differenza.

Domenica si apre alle ore 14 con una sfida molto interessante: Athletic Bilbao-Atletico Madrid. Stagione deludente per i Colchoneros solo al 6° posto al momento ma anche i baschi non stanno brillando al 10° posto. All'andata 2-0 dell'Atletico Madrid che però ha perso con lo stesso risultato lo scorso anno qui al San Mamés. Oggi la squadra di Simeone è favorita @2.30 alla ripresa, e la quota sta anche calando, ma occhio alle trappole.

Giochiamo invece su Real Madrid-Eibar e anche qui, come nel caso del Barca, optiamo per un Asian Handicap -1.5 sulla squadra favorita chiamata a vincere con 2+ gol di scarto (Real Madrid -1.5 AH @1.70). I Blancos non hanno particolari problemi di formazione e sono ovviamente chiamati alla vittoria nella corsa per il titolo contro i rivali di sempre del Barcellona. L'Eibar è calato pericolosamente al 16° posto dopo 4 sconfitte su 5 partite, appena a +2 dalla zona retrocessione. All'andata in trasferta il Real dominò 4-0 e al rientro al Bernabeu, seppur a porte chiuse, potrà incassare un altra vittoria abbastanza agevole anche se mettiamo sempre stake minimo a 1 visto che parliamo sempre di una ripresa dopo 3 mesi di quarantena.

FREE PICK LIGA

Siviglia-Betis: 1 @1.92 (stake 1)

Siviglia-Betis: OVER 2.5 @1.90 (stake 1)

Maiorca-Barcellona: 2 -1.5 (AH) @1.75 (stake 1)

Real Madrid-Osasuna: 1 -1.5 (AH) @1.70 (stake 1)

CONSIGLI LIGA

Granada-Getafe: UNDER 2.5 @1.45

Celta Vigo-Villarreal: 1 +0 (AH) @1.90

Maiorca-Barcellona: MESSI MARCATORE @1.44

