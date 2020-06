Pronostici Liga: Levante-Siviglia e Betis-Granada, le scommesse sulla 29a giornata in Spagna il 15-06-2020

Subito in campo nuovamente la Liga col doppio anticipo della 29a giornata del campionato spagnolo con Levante-Siviglia alle 19.30 e Betis-Granada alle 22.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Liga e vi ricordiamo di seguire anche il nostro podcast quotidiano su YouTube dove parliamo di scommesse sportive, in particolar modo di calcio.







Analisi e Scommesse La Liga del 15-06-2020

Levante-Siviglia: 2 @1.65 (stake 1)

Levante-Siviglia: OVER 9.5 CORNER @1.72 (stake 1)

🗓SPAGNA: LaLiga - Giornata 29 - 15.06.2020 19:30

Si gioca su campo neutro e il Levante è senza il miglior attaccante, Roger squalificato. Il Siviglia è 3° e ha una delle migliori organizzazioni difensive della Liga. In coppa a gennaio 3-1 del Siviglia in una partita da 11 angoli totali. Vittoria per 1-0 del Siviglia in casa anche all'andata in campionato (in quel occasione 10 corner). Consigliamo la vittoria degli ospiti con quota crollata da @2 a @1.65 di massima ma anche almeno 10 angoli totali con Over 9.5 Corner @1.72. Si potrebbe pensare al GOL SI, con entrambe le squadre a segno, ma come detto la difesa del Siviglia e l'assenza di Roger ci preoccupano anche se il Levante ha segnato in 8 delle ultime 9 in casa mentre il Siviglia non sbaglia l'appuntamento col gol da 20 partite, non a caso la quota è in salita @1.75.

Betis-Granada

🗓SPAGNA: LaLiga - Giornata 29 - 15.06.2020 22:00

Il Granada arriva in casa del Betis in emergenza con Antonio Puertas squalificato e una serie di assenti importanti come Ángel Montoro, Álex Martínez, Joaquín Marín 'Quini' e Neyder Lozano. La quota del Betis è in calo sotto @2, la consigliamo ma come giocata non ufficiale visto che comunque al Granada la motivazione non manca visto che è a -2 dalla zona Europa.

Seguici anche su TELEGRAM in BAR SPORT WEB, dove potrai dire la tua e fare il tifo assieme a decine di utenti appassionati, oltre a poter discutere con i nostri tipster e a ricevere le free pick quotidianamente analizzate dalla nostra redazione.