Pronostici Liga: Barcellona-Leganes, Real Madrid-Valencia e partite della 29a giornata dal 16 al 18 giugno 2020

Continuiamo ad occuparci del turno infrasettimanale di Liga, valido per la 29a giornata del campionato di calcio spagnolo iniziata lunedì e che continuerà tra martedì 16 e giovedì 18 giugno 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Liga e vi ricordiamo di seguire anche il nostro podcast quotidiano su YouTube dove parliamo di scommesse sportive, in particolar modo di calcio.

Analisi e Scommesse La Liga del 16-06-2020

Barcellona-Leganes: GOL SI @2.43 (stake 1)

🗓SPAGNA: LaLiga - Giornata 29 - 16.06.2020 22:00

Barcellona favoritissimo in casa, dopo che alla ripresa è ripartito subito forte col 4-0 a Maiorca. In questa sfida non ci sarà Alba squalificato contro il Leganes che ha ripreso perdendo 1-2 in casa contro il Valladolid. All'andata in casa del Leganes è arrivato il 2-1 del Barcellona. Una rete gli ospiti potrebbero farla anche oggi al Camp Nou come hanno sempre fatto nelle ultime 3 sfide di campionato su questo mitico stadio. Consigliamo GOL SI @2.43 (stake 1).

Real Valladolid - Celta Vigo: 2 +0 (AH) @1.90 (stake 1)

🗓SPAGNA: LaLiga - Giornata 29 - 17.06.2020 19:30

Vittoria in trasferta del Valladolid alla ripresa mentre il Celta ci ha deluso nello 0-1 interno contro il Villarreal. Il Celta ha bisogno di punti salvezza visto che è solo a +1 sulla zona rossa dalla quale si è allontanato il Valladolid ora a +7 ma secondo noi rimane una squadra superiore e la prendiamo vincente anche oggi, ma con rimborso in caso di pareggio. Speriamo che il Celta possa portala a casa, magari con una rete di Iago Aspas che consigliamo tra i marcatori in quota @3.25, che finora ha segnato 9 reti in questo campionato, miglior attaccante del Celta.

Alaves-Real Sociedad: 2 @2.00 (stake 1)

🗓SPAGNA: LaLiga - Giornata 29 - 18.06.2020 19:30

Quota in calo sugli ospiti che sono a caccia dei 3 punti in questa trasferta, dopo essere tornati in campo con l'1-1 interno contro l'Osasuna, un risultato un pò negativo per il Real Sociedad che però potrà rifarsi contro l'Alaves che è tornata in campo perdendo 0-2 in casa del fanalino di coda Espanyol, anche se la zona rossa rimane ancora distante 7 punti. Alta motivazione per i baschi che devono difendere il 4° posto che vale la Champions League. All'andata 3-0 secco del Real Sociedad che inoltre in campionato ha vinto negli anni scorso le 2 trasferte qui all'Estadio Mendizorrotza.

