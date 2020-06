Pronostici Liga: Siviglia-Barcellona, Real Sociedad-Real Madrid e partite della 30a giornata dal 19 al 21 giugno 2020

La Liga spagnola non è mai ferma e, appena completata la 29a giornata, da venerdì e per tutto il weekend si torna in campo per il 30° turno. Da non perdere i due big match Siviglia-Barcellona e Real Sociedad-Real Madrid su cui si concentrano le nostre giocate.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio prendendo in analisi le quote di Snai e Betaland come riferimento. Ascolta anche lo studio di Dartagnan nel nostro podcast, con analisi e scommesse del weekend sui maggiori campionati in gioco:

Analisi e Scommesse 30a giornata de La Liga

Vediamo le partite che ci piacciono di più per le scommesse su questa 30° giornata del campionato di calcio spagnolo. Sono 4 anche se praticamente si concentrano su solo 2 partite.

⚽️Siviglia-⚽️Barcellona: COMBOBET X2+OVER 1.5 @1.60 (stake 2)

🗓SPAGNA: LaLiga - Giornata 30 - 19.06.2020 22:00

Trasferta da non sottostimare per il Barcellona che fuori casa quest'anno non è stata impeccabile e lo vediamo dal ruolino di marcia che recita 6-3-5. La quota per il 2 fisso @2.00 puzza di trappola, ma puntiamo sul fatto che il Barca almeno non esca con una sconfitta dal big match di Siviglia, con i padroni di casa che sono terzi ma all'andata hanno perso 0-4 a Barcellona. Il Real continua a vincere, il Barca ha bisogno di punti, speriamo ne porti a casa almeno 1 oggi.

⚽️Siviglia-⚽️Barcellona: OVER 9.5 CORNER @2.00 (stake 1)

🗓SPAGNA: LaLiga - Giornata 30 - 19.06.2020 22:00

Giocata statistica su almeno 10 corner. All'andata se ne sono visti 17 e negli ultimi 4 scontri di campionato siamo sempre andati in doppia cifra di calci d'angolo con una media di 13.5.

⚽️Siviglia-⚽️Barcellona: MESSI MARCATORE @1.90 (stake 1)

🗓SPAGNA: LaLiga - Giornata 30 - 19.06.2020 22:00

Nel 4-0 dell'andata l'ultimo gol del Barca arrivò proprio con Messi che segnò una tripletta la partita prima contro il Siviglia contro cui è sempre andato a segno negli ultimi 3 scontri diretti e in 4 degli ultimi 5 precedenti.

⚽️Real Sociedad-⚽️Real Madrid: 2 @1.85 (stake 1)

🗓SPAGNA: LaLiga - Giornata 30 - 21.06.2020 22:00

Lo scorso turno deludente Real Sociedad che ha perso meritatamente 0-2 sul campo del Alaves, mentre il Real Madrid ha vinto le 2 partite del ritorno: 3-1 sul Eibar e 3-0 sul Valencia, entrambe in casa, anche se in verità non si sta giocando al Bernabeu. Prima trasferta vera post covid per i Blancos che non mollano nella corsa con Barcellona. All'andata 3-1 del Real Madrid anche se a febbraio i Blancos hanno perso 3-4 in Copa del Re contro i baschi. Oggi però andiamo sul Real Madrid vincete per una quota che potrebbe calare ad andare a domenica sera.

