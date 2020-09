Scommesse Liga: VIDEO Anteprima stagione 2020-21 e Free Pick sulla prima giornata del campionato di calcio spagnolo al via il 12 settembre

Torna il campionato di calcio spagnolo. Il Real Madrid cerca la conferma dopo la vittoria dello scorso anno. Barcellona che è riuscita a tenersi Messi ma i blaugrana sembrano comunque all'anno zero. Vediamo la preview con news, statistiche, quote antepost e consigli per le scommesse sulla prima giornata.

Analisi e pronostici vincenti calcio sulla Liga con quote di riferimento Marathonbet e Snai.

Anteprima stagione 2020-21 Liga e Free Pick 1° giornata

Torna anche la Liga spagnola dal 12 settembre con la stagione 2020-21. Vediamo le statistiche più interessanti, le quote antepost la prima giornata con la nostra preview, anticipando anche una free pick di Dartagnan su Villarreal-Huesca. Trovate tutto nel nostro video su YouTube:

