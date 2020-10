Pronostici Liga: 7° giornata di campionato in Spagna, c'è il Clasico Barcellona-Real Madrid ma i Blancos sono in crisi nera. Levante-Celta chiudono la giornata lunedì sera

Un Clasico in cui il Real Madrid arriva in un momento da incubo, e il Barcellona giocherà anche in casa. Parliamo ovviamente dell'appuntamento più atteso della 7a giornata de LaLiga spagnola.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e pronostici Liga 7a giornata

Venerdì 23 ottobre 2020 sono Elche-Valencia ad aprire la 7a giornata di Liga ma tutti gli occhi sono puntati su sabato col Clasico Barcellona-Real Madrid. I Blancos arrivano malissimo all'appuntamento più sentito in Spagna, battuti clamorosamente in casa dal Cadice in campionato, e perdenti in casa anche alla prima di Champions League contro lo Shakhtar. Sergio Ramos, out contro gli ucraini per infortunio, è a rischio in vista della sfida ai blaugrana. Anche il Barca però deve riscattare l'ultimo passo falso in campionato, lo 0-1 a Gefate, dopo il pareggio interno col Siviglia. Almeno Messi e compagni non hanno fallito in Champions. Le quote puntano sui padroni di casa @2.05 mentre il Real si gioca @3.60.

Con tutti questi passi falsi ne approfittano Real Sociedad e Villarreal entrambe in testa con 11 punti. Riusciranno a tenere la testa della classifica? In Real Sociedad-Huesca i baschi si giocano sotto @1.65 contro Huesca abbonata al pareggio (4 di fila, un altra X oggi si gioca @3.75) ma ancora a caccia della prima vittoria stagionale. In Cadice-Villarreal i padroni di casa cercano un altro sgambetto dopo la vittoria a Madrid, ma oggi sono dati intorno @4 mentre il sottomarino giallo si gioca sopra @2 con quota in crescita (ci sono diversi indisponibili).



La giornata si chiude lunedì col posticipo Levante-Celta Vigo dal Estadio de la Ceramica, scontro salvezza visto che il Levante è ultimo e ha perso le ultime 3 partite senza segnare nemmeno una rete, mentre il Celta è solo 17° e arriva a sua volta da 3 sconfitte senza reti. Under 2.5 una buona idea? No perché crediamo al contrario che entrambe giocheranno a viso aperto per fare 3 punti pieni ed ha più valore Over 2.5 @2.10 (sempre Over negli ultimi 5 precedenti con la bellezza di 4.6 gol totali di media).