Pronostici Liga: 10° giornata, big match Atletico Madrid-Barcellona. Real Madrid impegnato a Villarreal. Athletic Bilbao-Betis chiudono il turno lunedì

In campo la Liga con la 10° giornata. Da non perdere il big match Atletico Madrid-Barcellona. Interessanti anche Villarreal-Real Madrid e il posticipo Athletic Bilbao-Betis.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi e pronostici Liga 10a giornata

Il 10° turno di Liga inizia sabato con 4 partite. In Villarreal-Real Madrid i Blancos devono stare attenti in una trasferta insidiosa, a pochi giorni dalla Champions, e contro il Villarreal al 2° posto. Il Real Madrid ha perso 1-4 a Valencia l'ultimo turno e ha molti indisponibili, tra cui Sergio Ramos, e anche Benzema non è al meglio. Padroni di casa ancora sfavoriti ma la quota sta calando @2.80 mentre il Real si gioca @2.30. Tradizionalmente i gol non mancano mai con 5 Over di fila negli ultimi precedenti. Sarà così anche questa volta? L'Over 2.5 si gioca @1.50.

Il big match è senza dubbio la sera al Wanda Metropolitano con Atletico Madrid-Barcellona. Il Colchoneros stanno meglio, sono 3° e arrivano da 4 vittorie in campionato, ma Simeone avrà una squadra molto rimaneggiata senza: Costa, Carrasco, Savic, Vrsaljko e ci sono anche le positività al covid di Luis Suarez e Torreira. Il Barcellona deve riprendersi dal 8° posizione ma la trasferta è complicata e Messi e compagni si giocano @2.50. Poco più su @2.80 l'Atletico.

Il turno si chiude lunedì col posticipo Athletic Bilbao-Betis. La quota dei padroni di casa sta scendendo @2.20 visti i problemi del Betis che ha perso 3 delle ultime 4 partite e rischia di arrivare senza molti indisponibili a questa sfida. L'Athletic ha l'occasione di fare 3 punti d'oro allontanandosi dalla zona calda. 6 dei 9 punti finora conquistati dai baschi sono arrivati tra le mura amiche del San Mamés e qui il Betis ha sempre perso nelle ultime 6.