Pronostici Liga: 11° giornata, Real Sociedad-Villarreal, il big match al vertice del campionato spagnolo che non ti aspetti. Atletico Madrid favorito @1.75 a Valencia

11° giornata del campionato di calcio spagnolo, la Liga che ha un big match al vertice inatteso con Real Sociedad-Villarreal. Da non perdere anche Valencia-Atletico Madrid.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi e pronostici Liga 11a giornata

La giornata di Liga inizia venerdì con l'anticipo Valladolid-Levante. Quote in grande equilibrio con gli ospiti che rimangono sfavoriti anche se la quota del Levante sta scendendo.

Sabato la partita di cartello è Valencia-Atletico Madrid. I Colchoners hanno deluso nello 0-0 interno contro la Lokomotiv in Champions, ma in campionato sono saliti al 2° posto con 5 vittorie di fila, compreso il recente 1-0 sul Barca. Simeone è senza diversi giocatori, tra cui Suarez, Costa e Torreira ancora fuori per Covid. Nonostante la trasferta e le assenze l'Atletico è favorito @1.75 con quota in calo. Problemi anche per il Valencia al 9° posto. Negli ultimi 4 precedenti è sempre stato Gol Si (oggi quotato @2.00) e ben 3 sono stati pareggi (X @3.80).

Sabato giocano anche i Blancos in Real Madrid-Alaves. Real senza Benzema e Ramos, ma rinvigoriti dalla vittoria in Champions contro l'Inter. Ora c'è da recuperare anche in campionato dove il Real ha raccolto solo 1 punto nelle ultime 2 partite ed è sceso al 4° posto. Alaves abbonata al pareggio (3 X di fila) ma all'Alfredo di Stéfano Stadium il Real è favorito sotto @1.40.

Domenica giocano invece i blaugrana, anche loro nettamente favoriti in casa @1.25 in Barcellona-Osasuna. Molte assenze per gli ospiti, Barca senza Pique e Fati (in forse Busquets ed Umtiti). Tutto dice Barcellona ma le due squadre al momento sono pari in classifica al 13° posto con 11 punti e il Barcellona ha perso 1-2 l'ultima al Camp Nou contro l'Osasuna. Un altra impresa oggi si gioca @11.00.

Real Sociedad-Villarreal inatteso big match al vertice con 1° contro 3°. I baschi sono al comando dopo 6 vittorie di fila in campionato, anche se ci sono alcuni indisponibili per la sfida col Villarreal al 3° posto. Il sottomarino giallo ha rallentato con un pareggio lo scorso turno, ma l'1-1 contro il Real non può essere visto come un risultato negativo. Le quote favoriscono la Real Sociedad @2.15.

Il turno sarà chiuso dal posticipo del lunedì Betis-Eibar. IL Betis è favorita @1.80 anche se ha perso 4 delle ultime 5 partite. 3 pareggi negli ultimi 4 precedenti. Oggi un altra X si gioca @3.75.