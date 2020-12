Pronostici Liga: 12° giornata, big match Siviglia-Real Madrid. Cadice-Barcellona vale incredibilmente il 6° posto. Eibar-Valencia il posticipo del lunedì

Ci attente un lungo fine settimana di calcio in Spagna con la 12a giornata di Liga al via venerdì con Athletic Bilbao-Celta Vigo, e che continuerà tra sabato e domenica con un paio di big match da non perdere, prima del posticipo di lunedì: Eibar-Valencia

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi e pronostici Liga 12a giornata

Venerdì 4 dicembre al San Memes Athletic Bilbao-Celta Vigo aprono la 12° giornata de LaLiga. Noi nel podcast abbiamo consigliato il Gol SI @1.95 uscito in 5 degli ultimi 6 precedenti tra queste formazioni.

4 partite al sabato, ma ovviamente i riflettori sono tutti su Siviglia-Real Madrid alle 16:15 dal Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sfida tra 5° e 4°, con i Blancos che devono svegliarsi visto che hanno fatto solo 1 punto in 3 giornate e hanno perso (nuovamente) anche contro lo Shakhtar in Champions, con la panchina di Zidane che traballa. Anche il Siviglia ha giocato in CL e ha perso 0-4 contro il Chelsea, ma in campionato ne ha vinte 3 di fila. Sono però 3 i ko consecutivi subiti negli ultimi precedenti contro il Real ma oggi la squadra di Madrid è leggermente sfavorita @2.80 in trasferta, col Siviglia che si gioca @2.50 (X da non scartare @3.50).

Sabato alle 21:00 dall'Estadio Ramón de Carranza c'è un altra sfida interessante: Cadice-Barcellona. Incredibile ma al momento il Cadice è avanti di un punto sul Barca al 6° posto, l'ultimo valido per l'Europa. Europa in cui il Barca ha vinto senza problemi in settimana e risparmiando anche giocatori importanti. Il Cadice si è un pò inchiodato con 1 punto in 3 giornate e oggi l'affermazione della sorprendente neopromossa si gioca @8.50 mentre il Barcellona è quotato @1.35.

Altre 4 partite sono in campo domenica. Le più interessanti sono Villarreal-Elche (sottomarino giallo favorito @1.30 contro Elche che arriva da 3 pareggi consecutivi) e Alaves-Real Sociedad con l'inattesa capolista, la Real Sociedad, favorita @1.90 per un altra vittoria dopo l'1-1 interno contro il Villarreal, che permetterebbe ai baschi di tenere dietro i Colchoners, qualsiasi sarà il loro risultato sabato in Atletico Madrid-Valladolid (la squadra di Simeone si gioca @1.40).

Il posticipo del lunedì Eibar-Valencia si gioca dal Estadio Municipal de Ipurua, con i padroni di casa favoriti @2.50, con quota in discesa contro il Valencia dato @3.10. Al momento l'Eibar ha un punto in più del Valencia fermo al 14° posto in questo complicato avvio di campionato, anche per via di una serie di 3 risultati utili consecutivi dei padroni di casa mentre il Valencia arriva dallo 0-1 interno contro l'Atletico. 5 Under di fila nei precedenti tra queste squadre, gli ultimi 3 tutti con risultato finale di 1-0 (2 vittorie del Eibar, una per il Valencia). Oggi Under 2.5 si gioca @1.90. Il risultato esatto 1-0 si gioca @7.50, lo stesso risultato, ma per gli ospiti (0-1) sale @8.50.