Pronostici Liga: 13° giornata, derby di Madrid, l'Atletico lo gioca da primo in classifica ma da sfavorito in quota @3.10 contro il Real. Celta Vigo-Cadice il posticipo del lunedì

La 13° giornata di Liga è quella del derby della capitale tra Real Madrid-Atletico Madrid in campo sabato 12 dicembre, ma si va in campo già venerdì con l'anticipo Valladolid-Osasuna. Il posticipo del lunedì sarà invece Celta Vigo-Cadice.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi e pronostici Liga 13a giornata

La 13° giornata del campionato di calcio spagnolo inizia venerdì con l'anticipo Valladolid-Osasuna e con i padroni di casa favoriti @2.40 ma tutti aspettano il big match di sabato, il derby di Madrid tra Real-Atletico. Entrambe hanno fatto il loro in Champions in settimana e ora si rituffano nel campionato dove al momento al comando ci sono i Colchoneros con 26 punti, 6 in più dei Blancos al 4° posto e reduci dal 2-1 di Siviglia, per una vittoria che mancava da tre giornate mentre gli uomini di Simeone vanno come treni con 7 vittorie di fila in campionato.

L'Atletico dovrà fare a meno di Diego Costa, Gimenez e Kondogbia, e c'è anche Sanchez in forse. Per il Real sono out Diaz, Hazard, Jovic, Odegaard e Valverde. Il Real ha vinto l'ultimo precedente e negli ultimi 3 testa a testa abbiamo visto in tutto 1 solo gol per un triplo Under 2.5. Oggi il Real è favorito @2.40 sull'Atletico @3.10 mentre un altro Under 2.5 è offerto @1.70.

Domenica c'è Real Sociedad-Eibar con i padroni di casa che hanno perso la testa della classifica dopo 2 pareggi, 3 X di fila se si calcola anche l'1-1 in coppa al San Paolo e addirittura 5 pareggi consecutivo andando a calcolare anche le altre sfide di EL. Sociedad con la pareggite quindi, contro un Eibar che ha a sua volta nella X il suo risultato più gettonato quest'anno (5 pareggi). Un altra X oggi si gioca @3.75.

In campo pure Messi e compagni in Barcellona-Levante, dopo le 3 scoppole rimediate anche in casa in CL dalla Juve. E' crisi vera per i Blaugrana che in campionato sono sprofondati in 8° posizione dopo l'1-2 di Cadice. Il Levante si gioca la salvezza ma è in forma visto che non perde da 6 giornate. Nonostante i problemi e la crisi interna, in pochi però credono in un altro passo falso del Barca al Camp Nou, dove è quotato @1.25 per la vittoria sul Levante.

La giornata sarà chiusa dal posticipo di lunedì sera, ore 21.00 dall'Estadio de Balaídos con Celta Vigo-Cadice. Il Celta dopo un pessimo avvio cerca di recuperare e con le ultime 2 vittorie è salito al 16° posto con 13 punti, 5 in meno del Cadice che invece naviga in zona Europa dopo il 2-1 storico sul Barca. Nonostante questo i book rimangono negativi rispetto alla neopromossa che si gioca @5 per la vittoria a Vigo.