Pronostici Liga: 16° giornata, Siviglia-Villarreal big match dell'ultima giornata del 2020. L'ultimo dell'anno giocano Athletic Bilbao-Real Sociedad e Osasuna-Alaves

Fine dell'anno con il campionato di calcio spagnolo e la 16° giornata di Liga al via da martedì 29 e fino al 31 dicembre 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi e pronostici Liga 16a giornata

L'ultima giornata dell'anno solare 2020 in Spagna inizia martedì con le prime 4 partite, tra cui Siviglia-Villarreal, la sfida più interessante con la 6° contro la 4° in classifica, uno scontro in piena zona Europa. Il Siviglia tra campionato e coppe non perde da 5 partite, il Villarreal addirittura da 20 e oggi un altra sfida da imbattuto si gioca @1.80 con la Doppia Chance X2 sul Sottomarino Giallo.

In Barcellona-Eibar i blaugrana non possono sbagliare anche senza Messi, Pique, Fati e Alba. Gli ospiti del Eibar sono poca cosa, arrivano da 2 sconfitte e hanno anche diversi indisponibili. E' un anno di crisi tremenda per il Barca comunque favorito sotto @1.40 per chiuderlo almeno con una vittoria interna conto un avversario abbordabile.

Altre 4 partite sono in programma per mercoledì. Ruba la scena Atletico Madrid-Getafe. I Colchoneros sono al comando assieme ai cugini del Real, il Getafe è a centro classifica e ha sempre perso nelle ultime 12 sfide di Liga contro l'Atletico dato @1.45. Non dovrebbero sbagliare nemmeno i Blancos in Elche-Real Madrid e nonostante la trasferta la quota del Real è anche più bassa (sotto @1.30) rispetto a quella dell'Atletico in questa sfida a distanza tra le squadre di Madrid.

Giovedì ultimo dell'anno e ultime 2 partite. Si inizia alle ore 14 dal San Mamés con l'interessante Athletic Bilbao-Real Sociedad. La Real Sociedad è in crollo dopo 3 sconfitte, dopo 6 pareggi consecutivi tra campionato e coppe, e ha anche molti assenti. Ne potrebbe approfittare l'Athletic Bilbao che però rimane sfavorito @3.00 con quota in salita.

Alle ore 16.15 dall'Estadio El Sadar di Pamplona si chiude con Osasuna-Alaves. Osasuna tornata alla vittoria lo scorso turno e favorita @2.30 per un altro successo contro l'Alaves ultima. 5 Gol No negli ultimi 7 precedenti tra queste due formazioni. Un altra partita senza entrambe le squadre a segno si gioca all'interessante quota @1.85 visto che parliamo di 2 dei peggiori attacchi di Liga (13 gol a testa).