Pronostici Liga: 17° giornata del campionato spagnolo in campo dal 2 al 4 gennaio 2021. Real Madrid favorito sul Celta Vigo in ripresa

Dopo le sfide dell'ultimo dell'anno anche la Liga spagnola è nuovamente in campo con la 17° giornata di campionato nella penisola iberica. Le tre big sono tutte favorite, anche il Barcellona nonostante la crisi e i gravi problemi in questa stagione.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi e pronostici Liga 17a giornata

La 17a giornata di Liga inizia sabato con le prime 4 partite al via dalle ore 14.00. In serata dal Santiago Bernabéu c'è Real Madrid-Celta Vigo, la sfida più interessante. I Blancos sono scivolati a -2 dai cugini dell'Atletico, in corsa per il primo posto, dopo il mezzo passo falso del 1-1 sul campo del Elche. Il Celta è in grande ripresa al 8° posto con 6 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 7 partite tra campionato e coppa. Il Real è però favorito @1.55 per la vittoria.

Altre 5 partite in programma domenica. In Alaves-Atletico Madrid è in campo la capolista. I Colchoneros arrivano da 3 vittorie e sono favoriti @1.60 per completare il poker qui all'Estadio Mendizorrotza. Alves a centroclassifica ma non ha mai battuto l'Atletico negli ultimi 10 precedenti.

Alle ore 21.00 al Estadio El Alcoraz partita della paura, o del riscatto per i blaugrana in Huesca-Barcellona. Ai ferri corti con Messi, senza Coutinho, Fati, Pique e Roberto, e solo 6° in campionato, il Barca sta vivendo una delle stagioni più complicate degli ultimi anni, ma non può sbagliare la trasferta sul campo del fanalino di coda Huesca. Il Barcellona è favorito sotto @1.50 di quota.

Lunedì 4 gennaio si chiude col posticipo Valencia-Cadice. Il Valencia è favorito @2 ma la quota sta salendo anche per via di alcune defezioni per i padroni di casa che sono stati risucchiati nella corsa per la salvezza visto che sono 17° con gli tessi punti del Valladolid e arrivano da 2 sconfitte. Di fatto il Valencia in campionato non vince da 7 giornate e la situazione inizia a farsi davvero pericolosa. Il Cadice dopo un avvio sopra le attese, ha perso 3 partite di fila e l'ultimo dell'anno non è andato oltre lo 0-0 interno col Valladolid.