Pronostici Liga: 23° giornata dal 12 al 15 febbraio 2021. Il Real ospita il Valencia, il Barcellona riceve l’Alaves. Cadice–Athletic Bilbao è il posticipo del lunedì

La 23° giornata vede le big Real Madrid e Barcellona favorite nei rispettivi incroci con Valencia e Alaves. Il posticipo del lunedì è Cadice–Athletic Bilbao.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi e pronostici Liga 23a giornata

Celta Vigo-Elche è il posticipo del venerdì che apre la 23a giornata di Liga. Sabato c'è Barcellona-Alaves. I blaugrana, dopo la vittoria dello scorso turno contro il Betis, sono stati sconfitti nettamente dal Siviglia per 2-0 nella semifinale d’andata di Coppa del Re al “Ramon Sanchez Pizjuan”. Anno orribile, tanti assenti, ma anche oggi il Barca è nettamente favorito @1.30.

La sfida più attesa si gioca domenica cn Real Madrid-Valencia. Zidane non può più fermarsi se vuole tenere viva ancora qualche speranza di vittoria della Liga. A Madrid arriva il Valencia, che sta attraversando un momento decisamente delicato e che deve guardarsi alle spalle: il terz’ultimo posto è distante solamente quattro punti e c’è un foltissimo gruppo di squadre che lottano nelle zone caldissime della graduatoria. All’andata è stato il Valencia a dominare, imponendosi con un netto 4-1 con tre rigori di Soler e l’autogol di Varane. A siglare il gol della bandiera per il Real fu Benzema. Tanti assenti per i Blancos che però sono favoriti @1.40 per il riscatto.

Il turno si chiuderà lunedì sera all'Estadio Ramón de Carranza con Cadice – Athletic Bilbao. Quota in calo per i baschi che si giocano intorno @2.10 per la vittoria in trasferta. Negli ultimi 3 precedenti è sempre stato 1-0, con due vittorie del Cadice, compresa l'andata in trasferta. Un altra partita da Under 2.5 si gioca appena @1.50.

23° giornata Liga:

12.02. 21:00 Celta Vigo – Elche

13.02. 14:00 Granada – Atletico Madrid

13.02. 16:15 Siviglia – Huesca

13.02. 18:30 Eibar – Valladolid

13.02. 21:00 Barcellona – Alavés

14.02. 14:00 Getafe – Real Sociedad

14.02. 16:15 Real Madrid – Valencia

14.02. 18:30 Levante – Osasuna

14.02. 21:00 Villarreal – Betis

15.02. 21:00 Cadice – Athletic Bilbao