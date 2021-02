Pronostici Liga: 25° giornata con Siviglia-Barcellona, Villarreal-Atletico Madrid e Real Madrid-Real Sociedad, tutto aperto per il titolo spagnolo

Sembrava già chiusa la Liga Spagnola, con l’Atletico Madrid pronto alla fuga, invece i Colchoneros hanno lasciando per strada 7 punti e tutto è nuovamente riaperto per il titolo di Liga.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi e pronostici Liga 25a giornata

Il turno sarà aperto dall'anticipo del venerdì Levante-Athletic Bilbao. Tra le 4 sfide di sabato la più interessante è il big match Siviglia-Barcellona. Si affrontano rispettivamente la quarta e la terza forza della Liga, che hanno attualmente 48 e 50 punti. I ragazzi di Julen Lopetegui sognano il sorpasso, mentre i blaugrana vogliono provare a rientrare nella lotta per il titolo. Gli andalusi nelle ultime 10 gare ufficiali hanno perso solo in Champions contro il Borussia Dortmund (2-3 in casa), mentre i blaugrana hanno vinto solo 2 partite nelle ultime 5 uscite. In stagione le squadre si sono incontrate già due volte: all’andata, lo scorso 4 ottobre, al Camp Nou la sfida si è conclusa con il punteggio di 1-1, mentre il 10 febbraio il Siviglia ha battuto il Barça nella semifinale di andata di Coppa del Re per 2-0, mettendo probabilmente una seria ipoteca in vista del ritorno. Le quote sono dalla parte degli ospiti @2.20.

Domenica vanno in campo Villarreal-Atletico Madrid. I Colchoneros, che adesso hanno tre punti di vantaggio sui “cugini” e una gara da recuperare, cercheranno di tornare alla vittoria domenica alle 21:00 in casa del Villarreal, attuale sesta forza del campionato. La squadra di Simeone è di poco favorita @2.50 mentre il sottomarino giallo si gioca @3.20.

Real Madrid-Real Sociedad è il posticipo del lunedì sera, con la squadra di Zidane che se la vedrà contro la Real Sociedad dopo aver battuto in Champions l’Atalanta nonostante le numerose assenze. Un altra vittoria dei Blancos si gioca @1.90, ma la quota sta salendo.

Programma 25a giornata di Liga

26.02. 21:00 Levante – Ath. Bilbao

27.02. 14:00 Eibar – Huesca

27.02. 16:15 Siviglia – Barcellona

27.02. 18:30 Alaves – Osasuna

27.02. 21:00 Getafe – Valencia

28.02. 14:00 Celta Vigo – Valladolid

28.02. 16:15 Cadice – Betis

28.02. 18:30 Granada – Elche

28.02. 21:00 Villarreal – Atl. Madrid

01.03. 21:00 Real Madrid – Real Sociedad