Nel fine settimana e fino al posticipo del lunedì con Siviglia-Athletic Bilbao, si gioca un importante 34a giornata di Liga in Spagna. Sono 4 le squadre raccolte in 3 punti che si stanno giocando il titolo del campionato di calcio iberico, ma le quote puntano sul Barcellona.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi e pronostici Liga 34a giornata

La Liga torna in campo per la 34ª giornata ma ha già quattro certezze: Atletico Madrid, Real, Barcellona e Siviglia sono matematicamente qualificate alla prossima edizione della Champions League. Ora, però, resta da capire chi la spunterà alla fine per il titolo, visto che in vetta la classifica è cortissima e tutte e quattro le prime se la possono giocare fino alla fine. Nel recupero in settimana il Barcellona ha fallito il sorpasso ai dannid ell’Atletico, perdendo 1-2 in casa contro il Granada. I blaugrana rimangono dunque terzi con 71 punti a -2 dall’Atletico e a pari punti con il Real. La squadra di Koeman è chiamata a rifarsi in casa del Valencia domenica alle 21:00, e le quote sono positive in questo caso, col Barca favorito intorno @1.40.

La capolista Atletico Madrid sarà di scena sabato alle 16:15 in casa dell’Elche, che è terzultimo e ha bisogno di punti salvezza ma i book non hanno dubbi e quotano gli ospiti @1.40 per la vittoria.

Il Real Madrid proverà ad approfittarne ospitando alle 21:00 l’Osasuna, formazione che sembra aver poco da chiedere al campionato, essendo praticamente salva. I Blancos hanno anche da pensare alla Champions ma non possono fallire un occasione del genere in campionato, i bookmakers lo sanno e quotano la vittoria della squadra di Zidane @1.36.

Il Siviglia cercherà il 10° risultato utile consecutivo ospitando l’Athletic Bilbao nel posticipo del lunedì. La quota dei padroni di casa sta calando e mentre scriviamo è @1.60. Il 2-1 è il Risultato Esatto più gettonato, sempre uscito negli ultimi 3 precedenti tra Siviglia e Athletic. Un altra partita da Over 2.5 si gioca però in quota alta @2.10, come il Gol SI. Se volete puntare proprio sul 2-1 come risultato esatto, lo trovate @8.50.

PROGRAMMA DI LIGA SPAGNOLA

30.04. 21:00 Celta Vigo-Levante

01.05. 14:00 Eibar-Alaves

01.05. 16:15 Elche-Atl. Madrid

01.05. 18:30 Huesca-Real Sociedad

01.05. 21:00 Real Madrid-Osasuna

02.05. 14:00 Valladolid-Betis

02.05. 16:15 Villarreal-Getafe

02.05. 18:30 Granada-Cadice

02.05. 21:00 Valencia-Barcellona

03.05. 21:00 Siviglia-Ath. Bilbao