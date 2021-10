Pronostici Liga: 8a giornata, Atletico Madrid-Barcellona big match delicato per i catalani. Real Madrid ospite dell'Espanyol

Questo fine settimana in Spagna spicca Atletico Madrid-Barcellona nel posticipo di Sabato, mentre il Real Madrid è ospite dell’Espanyol. Quote e pronostici dell’ottava del La Liga, il campionato di calcio spagnolo.

ATLETICO BILBAO-ALAVES

L'Athletic Bilbao ha conquistato solo 10 punti in questo inizio di stagione (2 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta), dopo essere rimasto imbattuto nelle prime quattro partite (2 vittorie, 2 pareggi): nelle ultime due sono arrivate una sconfitta ed un pareggio, subendo però in entrambe le occasioni un gol nei minuti di recupero che hanno fatto perdere 3 punti.

Faticano ad incontrare squadre basche, poiché sono senza vittorie negli ultimi cinque derby ne LL (3 pareggi, 2 sconfitte): incontrare l’Alaves in casa non sarà una passeggiata, dato che ha vinto solo 2 dei 6 scontri diretti casalinghi (3 pareggi, 1 sconfitta). Dopo aver perso tutte e cinque le partite di apertura subendo 11 reti e segnandone solo 1 gli avversari dell'Alavés arrivano qui dopo aver conquistato i 3 punti in casa contro l’Atletico Madrid: ha mantenuto in quell'occasione la porta inviolata solo per la seconda volta in 13 partite de LL.

L'Athletic Bilbao ha terminato il primo tempo in 10 delle sue ultime 12 partite de LL con il risultato X: in un derby in cui Alaves non può perdere, potrebbe essere un match senza reti al primo tempo. Consigliamo l’X PT O X FINALE che vale @1.75 SISAL.

OSASUNA-VALLECANO

Si affrontano due squadre che arrivano da recenti risultati positivi: l'Osasuna non ha ancora ottenuto la prima vittoria casalinga (2 pareggi, 2 sconfitte) e si esprime meglio in trasferta, anche se gli 11 punti conquistati registrano la miglior partenza dal 2005/06. Una vittoria nell'ultima trasferta contro il Maiorca ha portato a cinque la sequenza di alternanze dell'Osasuna tra vittorie e sconfitte, con 2 vittorie nelle ultime 3.

Una vittoria in trasferta contro l'Athletic Bilbao fa parte di una ha visto il Rayo Vallecano vincere quattro partite di fila ne LL per la prima volta dal 2012/13: l’arrivo di Falcao sembra aver dato fiducia alla piccola squadra di Madrid.

Sette delle ultime dieci partite che coinvolgono entrambi questi club ne LL hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, e con il Rayo Vallecano che non ha ancora mantenuto la porta inviolata in una trasferta in questa stagione de LL. Potrebbe essere la gara giusta per vedere l’Osasuna tornare a registrare i 3 punti, in una gara avara di reti (1 FISSO @2.25 WILLIAMHILL).

MAIORCA-LEVANTE

Dopo aver iniziato la stagione con sette punti nei primi tre turni, il Maiorca neopromosso ha disputato quattro partite senza vittorie (1 pareggio, 3 sconfitte). Le ultime due partite hanno ora visto il Maiorca subire nove gol, ogni volta prima del 10° minuto di gioco.

Incontrare il Levante potrebbe essere di buon auspicio, visto che la squadra di Valencia è una delle uniche tre squadre che ancora non ha vinto una partita in questa stagione (4 pareggi, 3 sconfitte): gli ospiti arrivano a Maiorca bisogno di punti salvezza, in un vero e proprio scontro diretto per la retrocessione. Tuttavia, l'attuale sequenza di sette partite senza vittorie del Levante quando gioca in trasferta contro il Maiorca non è di buon auspicio (2 pareggi, 5 sconfitte), né il fatto che non sia riuscito a segnare più di un gol in 10 delle ultime 11 trasferte ne LL (1 vittoria, 3 pareggi, 7 sconfitte).

Entrambe senza vittorie da 4 giornate, un pareggio non sarebbe da “buttare” in una sfida che sa già di ultima spaiggia: X O GOL la combochance offerta da SISAL @1.55.

CADICE-VALENCIA

il Cádiz ha perso 3-1 contro il Rayo Vallecano nello scorso week end, subito dopo aver pareggiato 0-0 con il Barcellona: le prestazioni sono state positive, sintomo di una buona condizione fisica, ma vanno migliorate le gare in fase difensiva. I ‘Pirati’ che devono ancora vincere una partita casalinga in questa stagione di campionato (2 pareggi, 2 sconfitte) e l'Estadio Nuevo Mirandilla può regalare energie e punti importanti: ospitano i rivali del

Valencia, reduci da due sconfitte consecutive in campionato un pareggio per 1-1 contro l'Athletic Bilbao l'ultima volta: questa è stata la prima di cinque partite a vedere meno di 2,5 gol. Avendo visto il suo miglior inizio nelle prime sette partite dal 2017/18 in poi, la formazione di Bordalas arriva con i favori del pronostico (2 FISSO @2.40 BET365).

I ragazzi del Mestalla non hanno subìto gol in nessuno dei tre scontri diretti in trasferta (2 vittorie, 1 pareggio). Tuttavia, mantenere di nuovo la porta inviolata potrebbe vederli riuscire a vincere, avendo fatto gol in tutte le loro partite in questa stagione de LL (3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). X2 + UNDER 3.5 il pronostico scelto per questo match (@1.44 PLANETWIN).

ATLETICO MADRID-BARCELLONA

La vittoria di UCL dovrebbe dare fiducia ai campioni di Spagna e in Liga c’è da recuperare terreno rispetto ai rivali del Real dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Alavés nell'ultima giornata. Saranno positivi in ottica di affrontare questo Barcellona, scarico e non più quello con Messi, anche sono imbattuti in 11 partite casalinghe ufficiali (7 vittorie, 4 pareggi), Inoltre, sono imbattuti da quattro scontri diretti in tutte le sedi (2 vittorie, 2 pareggi), quindi hanno superato i recenti incontri.

Sebbene il Barcellona abbia ottenuto la vittoria per 3-0 contro il Levante, la sconfitta rovinosa di Benfica mette Ronald Koeman nei guai e perdere qui potrebbe portare ad un clamoroso esonero. Dopo la trasferta a Madrid dello scorso torneo, i “colchoneros” hanno perso solo due trasferte in campionato (12 vittorie, 3 pareggi), anche se quei tre pareggi sono arrivati nelle ultime quattro di quelle partite.

Favoritissimi i padroni di casa, che potrebbero tornare a fare punti in casa: attenzione ai due “ex” Griezmann e Suarez. 1 FISSO che sa di rivalsa alla quota @1.90 BET365.

ELCHE-CELTA VIGO

Il record casalingo dell'Elche è stato comunque rispettabile finora, soprattutto perché i suoi tre pareggi in tre partite casalinghe de LL includono due partite che aveva iniziato da sfavorito. I padroni di casa sono uno degli attacchi meno prolifici de LL, con soli 4 reti all’attivo: hanno fatto registrare 1 solo OVER 2.5 al netto dei 6 UNDER 2.5.

Il Celta Vigo ha vinto solo due delle otto trasferte che ha giocato da favorito durante la scorsa stagione de LL (5 pareggi, 1 sconfitta). Positive le ultime due giornate, dato che ha vinto due partite consecutive ‘a zero’ (in casa/in trasferta) ne LL per la prima volta dal 2020.

I primi tempi degli ospiti sono ancora da migliorare, dato che ha la peggior differenza reti del torneo (-3) restando in vantaggio alla fine del primo tempo solo una volta in questa stagione de LL. Gara che dovrebbe registrare poche reti, infatti i mercati si schierano con l’esito UNDER 2.5 che vale @1.60 SNAI.

ESPANYOL-REAL MADRID

Avendo vinto solo la gara casalinga con Alaves, il percorso della seconda squadra di Barcellona si fa insidioso e affrontare oggi il Real non sarà sicuramente di buon auspicio: la recente trasferta di Siviglia ha dimostrato ancora una volta le lacune in termini realizzativi dell’Espanyol, terzo peggior attacco di Spagna. Due dei quattro gol fatti sono arrivati in terra catalana, ma non hanno mai registrato più di un gol per partita.

Il Real è reduce dalla storica sconfitta contro lo Sheriff di UCL e vincere subito renderebbe meno amara quella gara: c’è da difendere il primo posto nella Liga e hanno in favori del pronostico dato che sono imbattuti in trasferta (3V;1P).

In casa però Espanyol renderà cara la pelle, avendo subito una media di 0.67 gol qui e avendo mantenuto la rete inviolata nel 67% dei casi: ottima la quota del 2 FISSO offerta da BET 365 a 1.66, per chi volesse rischiare meno consigliamo l’X2 + MULTIGOL 1-4 @1.38 SISAL.

GETAFE-REAL SOCIEDAD

Sono 7 le sconfitte consecutive per il Getafe, fanalino di coda ancora a 0 punti: le speranze di salvezze diminuiscono ogni giornata e non fare punti neanche qui vorrebbe dire abbandonare prematuramente il campionato di LL. Dovranno approfittare delle numerose assenze basche: 9 sono i sicuri forfait(tra cui diversi titolari), mentre altri sono usciti acciaccati dalla sfida di EL e saranno da valutare.

Imbattuti però dopo la prima di campionato, la Real Sociedad continua a stupire nonostante tutti i problemi fin qui: è sicuramente la formazione più forte tra le due e per questo è la favorita per ottenere i tre punti qui (@2.20 EUROBET).

Nella classifica riguardante il numero dei gol fatti/subiti, il Getafe ha fatto registrare 4 UNDER 2.5 su 7, mentre gli ospiti addirittura 5 su 7: scegliamo l’esito UNDER 2.5 (@1.50 GOLDBET) in una sfida delicatissima per il Getafe, che potrebbe anche strappare il primo punto.

VILLAREAL-BETIS

Gli 8 punti ottenuti dal Villareal-con una partita da recuperare-sono frutto di 5 pareggi e una vittoria, che li rende ancora imbattuti ne LL: il sottomarino giallo ha trovato la prima vittoria del torneo in casa Elche, dopo aver ottenuto 4 pareggi consecutivi prima di quella sfida. Hanno però perso Mercoledì ad Old Trafford nell’ultimo minuto di recupero e il morale non sarà dei migliori: incontrare poi un Betis in salute non aiuta.

Gli andalusi, reduci anch’essi dalle fatiche europee, sembrano la formazione più “in palla” delle due, dato che hanno vinto 4 delle ultime 5 in tutte le competizioni. Hanno poi messo a segno almeno due reti in tutte le sfide, tolte le prime 3 di LL, un dato che racconta quanto siano migliorati dalla quarta giornata in poi.

Sfida equilibrata senza un vero favorito, la combochance X O GOL copre due esiti, sia di 1X2 che di numero di gol e si trova in lavagna SISAL @1.47.

GRANADA-SIVIGLIA

A pari merito al penultimo posto della classifica, il Granada è alla ricerca della prima vittoria in questo torneo e dovrà vedersela contro un Siviglia imbattuto fin qui: difficile iniziare a fare punti contro questa squadra, ma uscire senza un risultato positivo metterebbe in seria difficoltà i padroni di casa.

Gli andalusi sono al terzo posto a meno 3 dalla capolista Real M. e puntano ad entrare nei primi 4 posti: hanno mantenuto la porta inviolata nel 50% delle gare de LL e potrebbero aumentare questa striscia a 4 dovessero farlo anche qui: inoltre, insieme al Valencia, non hanno ancora subito gol nei secondi 45’. La vittoria ospite si gioca a @1.72 BET365, un match da NO GOL invece @1.75 (FONTE BET365).

