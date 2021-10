Scommesse Liga: l'Atletico Madrid aggancia il Real. Barcellona, continua la crisi. Le quote antepost sul campionato di calcio spagnolo

Vediamo gli ultimi risultati del campionato di calcio spagnolo con le quote antepost aggiornate per la vittoria finale, sempre col Real Madrid favorito. Andiamo a vedere anche le statistiche e il prossimo turno dopo la sosta per la nazionali di calcio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Risultati e Quote Antepost Liga 2021-22

Un solo punto nelle ultime 2 giornate per il Real Madrid che rimane favorito dalle quote antepost per la vittoria finale, ma viene recuperato a 17 punti dai rivali cittadini dell'Atletico Madrid e anche dalla sorprendente Real Sociedad. Senza fine la crisi del Barcellona che perde ancora e al momento è a 12 punti.

Laliga 2021/22

Real Madrid 1,80

Atletico Madrid 3,00

Barcellona 7,50

Siviglia 10

Real Sociedad 25

Villarreal 50

Athletic Bilbao 150

Betis 150

Valencia 175

Rayo Vallecano 250

Celta 250

Osasuna 300

Getafe Cf 400

Levante 500

Granada 500

Alaves 500

Espanyol 500

Elche 1.000

Maiorca 1.000

Cadice 1.000

Testa A Testa Laliga 2021/22

T/T Celta - Espanyol 1,90 1,80

T/T Granada - Alaves 1,35 2,95

T/T Maiorca - Osasuna 2,55 1,45

T/T Real Madrid - Atletico Madrid 1,40 2,75

T/T Siviglia - Real Sociedad 1,40 2,75

T/T Villarreal - Athletic Bilbao 1,50 2,40

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,67 2,05

Athletic Bilbao Retrocessa S/N 50 1,00

Betis Retrocessa S/N 40 1,00

Cadice Retrocessa S/N 1,85 1,85

Celta Retrocessa S/N 7,50 1,05

Elche Retrocessa S/N 2,45 1,48

Espanyol Retrocessa S/N 7,50 1,05

Getafe Cf Retrocessa S/N 2,50 1,00

Granada Retrocessa S/N 2,75 1,40

Levante Retrocessa S/N 3,50 1,25

Maiorca Retrocessa S/N 4,75 1,15

Osasuna Retrocessa S/N 10 1,00

Rayo Vallecano Retrocessa S/N 10 1,00

Real Sociedad Retrocessa S/N 250 1,00

Valencia Retrocessa S/N 20 1,00

Villarreal Retrocessa S/N 100 1,00

Capocannoniere Laliga 21/22

Benzema, Karim 1,65

Oyarzabal, Mikel 10

Suarez, Luis 10

Vinicius Junior 12

Depay, Memphis 15

En Nesyri 20

Asensio, Marco 25

Moreno, Gerard 28

Griezmann A 28

Isak, Alexander 28

Correa, Angel 28

Aguero, Sergio 28

Aspas, Iago 33

Braithwaite M 33

Statistiche e Prossimo Turno

In Spagna, a differenza di quanto sta succedendo in Italia, il fattore campo esiste ancora col 41,03% di vittorie delle squadre di casa rispetto al 26.92% di vittorie in trasferta e un altissimo 32.05% di pareggi. Ben diverso anche il rendimento tra O/U con la Spagna in cui si segna poco, solo il 37.18% di partite chiude con Over 2.5 rispetto al 62.82% di Under.

Dopo la sosta per le nazionali, il 16 ottobre si torna in campo con la 9a giornata di Liga e l'anticipo Real Sociedad-Maiorca, subito interessante per vedere se i baschi continueranno con la loro ottima stagione. In Barcellona-Valencia i blaugrana non potranno fallire ancora.