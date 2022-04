Scommesse Calcio Spagna 23-24 Aprile 2022, nella penisola iberica questo fine settimana si gioca la finale di Coppa del Re con una finale inattesa ed inedita tra Betis-Valencia e il giorno dopo sono in campo Barcellona-Vallecano per un recupero di Liga.

Scommesse Calcio Spagna 23-24 Aprile: finale di Copa del Rey

La Liga si ferma, ma non il grande calcio spagnolo. Sabato alle ore 22:00 si gioca la finale di Copa del Rey, che vedrà affrontarsi a Sivilia Betis-Valencia. Una finale inaspettata quella tra le due formazioni: nell’ultimo decennio, infatti, è solamente la seconda volta che una tra Real Madrid e Barcellona non accede all’atto conclusivo di questa coppa.

Il Betis non raggiunge un traguardo simile dall’edizione 2004/2005, mentre mister Manuel Pellegrini non alza un trofeo dal 2016, quando vinse la Coppa di Lega con il Manchester City. Discorso diverso per il Valencia, che ha conquistato 8 volte la Copa del Rey, vincendo le ultime 3 finali disputate (1999, 2008, 2019).

La squadra di Bordalás, inoltre, sa perfettamente che vincere questo trofeo rappresenterebbe l’unico modo per accedere alla prossima Europa League: con i soli 2 punti conquistati nelle ultime 4 partite, infatti, il Valencia si è definitivamente allontanato dalle zone nobili della classifica in Liga.

In campionato netto 4-1 del Betis, 5° volta nelle ultime 6 sfide in cui entrambe le squadre vanno a segno. Consigliamo GOL SI @1.90 anche per questa finale.

Scommesse Calcio Spagna 23-24 Aprile: recupero Barcellona-Rayo di Liga

Il Barcellona, a pari punti con il Siviglia (63) e a +2 sull’Atletico Madrid, vuole blindare il secondo posto nel recupero della 21ª giornata, contro il Vallecano. Gli ospiti, con 37 punti, possono dormire sonni relativamente tranquilli per ciò che riguarda la zona salvezza, anche grazie all’ultimo successo esterno ottenuto contro l’Espanyol (0-1).

Nel match d’andata impresa del Vallecano, che ha sconfitto 1-0 i blaugrana, ma quello era certamente un Barcellona diverso che si gioca @1.30 per la vendetta al Camp Nou nella partita di ritorno contro il Rayo. Potrebbe essere una buona quota da utilizzare per le vostre multiple o raddoppi.

Tutte le quote sul calcio spagnolo

LaLiga Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Siviglia 1,50

Atletico Madrid 2,50

Betis 50

Real Sociedad 66

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,05 7,50

Cadice Retrocessa S/N 2,20 1,60

Elche Retrocessa S/N 250 1,00

Getafe Cf Retrocessa S/N 33 1,00

Granada Retrocessa S/N 1,95 1,75

Levante Retrocessa S/N 1,05 7,50

Maiorca Retrocessa S/N 3,50 1,25

Rayo Vallecano Retrocessa S/N 66 1,00

Quote 1×2 Copa del Rey

Betis – Valencia 2,05 3,35 3,45

Vincente Coppa Del Rey

Betis 1,55

Valencia 2,30

