Pronostici Liga 34a giornata, turno lungo per il campionato di calcio spagnolo che inizia già venerdì con l’anticipo Siviglia-Cadice e continuerà fino al posticipo di lunedì sera, Getafe-Betis.

Pronostici Liga 34a giornata: Siviglia-Cadice, anticipo del venerdì

La giornata numero 34 della Liga si apre già stasera, alle ore 21:00, con la sfida tra Siviglia-Cadice. I padroni di casa sono appaiati al Barcellona al secondo posto in classifica e cercano punti importanti per chiudere definitivamente il discorso qualificazione alla prossima Champions League.

Gli uomini di Julen Lopetegui, però, non arrivano da un momento particolarmente positivo, avendo conquistato solamente 7 punti nelle ultime 5 partite. Discorso diverso per il Cadice, che con 31 punti è solamente a +1 dalla zona retrocessione. Gli ospiti, però, hanno recentemente dimostrato di poter gettare il cuore oltre l’ostacolo, come successo lo scorso 18 aprile, quando sono riusciti nell’impresa di espugnare il Camp Nou.

Pronostici Liga 34a giornata: i big match di sabato

Sabato, alle ore 16:15, il Real Madrid ha l’occasione di chiudere definitivamente il discorso Liga: in caso di successo, infatti, gli uomini di Ancelotti diventerebbero matematicamente campioni di Spagna, con 4 giornate d’anticipo anche se potrebbero essere distratti dall’impegno di Champions League senza dimenticare diverse assenze, tra cui Benzema che dovrebbe rimanere a riposo. Battere in casa l’Espanyol, per i Blancos, non sembra essere un’impresa particolarmente complicata, anche perché gli uomini di Vicente Moreno sono reduci da 2 sconfitte consecutive e navigano in una posizione tranquilla di classifica.

Alle 21:00 l’Atletico Madrid, che nelle ultime 5 partite di campionato ne ha persa solamente una, è ospite di un Athletic Bilbao che spera ancora nella qualificazione alla prossima Conference League. Gli uomini di Simeone, però, non possono permettersi passi falsi, per non rischiare di far avvicinare il Betis al quarto posto, ultimo a disposizione per la qualificazione alla prossima Champions League. Le trasferte in terra basca non sono mai semplici ma noi consigliamo ATLETICO MADRID +0 (AH) @1.81, ovvero rimborso in caso di parità sul mercato asian handicap di BET365. Ci copriamo un pò visto che i Colchoneros non hanno mai battuto l’Athletic nelle ultime 3 sfide.

Pronostici Liga 34a giornata: le partite di domenica e il posticipo di lunedì

Domenica, alle ore 21:00, il Barcellona cerca il riscatto casalingo contro il Maiorca. È crisi per gli uomini di Xavi, che nell’ultimo mese sono andati incontro a 2 sconfitte in campionato, oltre che alla clamorosa eliminazione dall’Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte. Partita tutt’altro che scontata quella del Camp Nou, complice un Maiorca reduce dal successo interno contro l’Alaves e alla ricerca di punti salvezza.

Getafe-Betis chiuderanno il turno lunedì sera dal Coliseum Alfonso Perez. Il Betis rimane nelle zone nobili al 5° posto ma ha rallentato con 1 solo punto nelle ultime 2 giornate. Il Getafe arriva dal 2-0 sul campo del Celta ma ha perso gli ultimi 2 precedenti contro il Betis senza riuscire mai a segnare.

Tutte le quote sul campionato di calcio spagnolo

Quote 1×2

Siviglia – Cadiz 1,63 3,75 5,75

Alaves – Villarreal 3,40 3,35 2,10

Real Madrid – Espanyol 1,47 4,50 6,00

Valencia – Levante 2,25 3,45 3,05

Athletic Bilbao – Atletico Madrid 2,85 3,00 2,60

Elche – Osasuna 2,80 3,10 2,60

Granada – Celta 2,75 3,20 2,55

Vallecano – Sociedad 3,25 3,20 2,25

Barcellona – Maiorca 1,30 5,75 8,75

Getafe – Betis 2,75 3,10 2,60

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Siviglia 1,50

Atletico Madrid 2,50

Betis 50

Real Sociedad 66

Testa A Testa – Laliga 2021/22

Fc Barcelona – Atletico Madrid 1,40 2,75

Real Betis Seville – Real Sociedad San Se 1,60 2,20

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,05 7,50

Cadice Retrocessa S/N 2,25 1,57

Getafe Cf Retrocessa S/N 50 1,00

Granada Retrocessa S/N 2,15 1,62

Levante Retrocessa S/N 1,04 8,00

Maiorca Retrocessa S/N 3,25 1,30

