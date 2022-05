Pronostici Liga Spagnola 35a giornata, da venerdì 6 a domenica 8 maggio si gioca il 35° turno del campionato di calcio spagnolo. Si gioca il derby della Capitale tra Atletico Madrid-Real Madrid.

Pronostici Liga Spagnola 35a giornata: si scende in campo dal venerdì

Venerdì alle ore 21:00, prende il via la giornata numero 35 della Liga, con la sfida tra Levante-Real Sociedad. I padroni di casa, fanalino di coda del campionato, hanno bisogno di un successo per sperare ancora in una salvezza che, ad oggi, appare come un miraggio. Gli ospiti, al sesto posto con 56 punti, sono saldi in zona Europa League, ma a livello matematico possono ancora sognare un posto nell’Europa “dei grandi”.

Sabato, alle ore 21:00, scende in campo il Barcellona in casa del Betis, per una sfida che può cambiare tanto nelle zone nobili della classifica. Gli uomini di Xavi, al secondo posto in classifica e reduci da 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite, vogliono restare a +2 sul Siviglia, mentre il Betis, al quinto posto, sogna l’aggancio all’Atletico Madrid al quarto posto, ultimo disponibile per l’accesso alla prossima Champions League. La squadra di Manuel Pellegrini, però, si presenta a questa sfida in un momento non particolarmente positivo, avendo conquistato solamente 2 punti nelle ultime 3 partite. All’andata 1-0 del Betis in trasferta ma nei 6 precedenti scontri avevamo sempre visto entrambe le squadre a segno e vi consigliamo il GOL SI @1.50.

Il Siviglia, che a causa dell’ultimo pareggio per 1-1 contro il Cadice ha perso il secondo posto, è ospite di un Villarreal uscito a testa alta dalla Champions League e ancora in corsa per un posto nella prossima Europa League.

Pronostici Liga Spagnola 35a giornata: derby di Madrid tra Atletico e Real

La giornata numero 35 della Liga si chiude con il derby di Madrid tra Atletico e Real. I padroni di casa, reduci da una sconfitta e un pareggio, sono chiamati a difendere il quarto posto dall’insidia del Betis, mentre gli ospiti, matematicamente Campioni di Spagna e in finale di Champions League, potrebbero vivere questa sfida con maggiore “distacco emotivo”. I Blancos, nonostante ciò, sono reduci da 5 vittorie consecutive nella Liga.

Al Wanda Metropolitano i Colchoneros sono favoriti @2.10 con quota in calo mentre la vittoria del Real si gioca @3.50, come il pareggio. All’andata 2-0 per il Real ma i Blancos hanno pareggiato le ultime 2 sfide sul campo dell’Atletico.

