Pronostici Liga Spagnola 36a giornata, turno infrasettimanale in campo da martedì 10 a giovedì 12 maggio. Andiamo a vedere le partite più interessanti con analisi, quote, statistiche, ultime dai campi e consigli per le scommesse su LaLiga.

Pronostici Liga Spagnola 36a giornata: le partite di martedì e mercoledì

La giornata numero 36 della Liga inizia martedì con Valencia-Betis. I padroni di casa, che in campionato non vincono dallo scorso 19 marzo (4 pareggi e 2 sconfitte), si presentano a questa sfida senza alcuna ambizione di classifica. Discorso diverso per gli ospiti che, con i soli 2 punti conquistati nelle ultime 4 partite, sono ormai a un passo dal dover dire addio al sogno Champions League. Il Betis, però, deve ora guardarsi le spalle: Real Sociedad e Villarreal, infatti, sono rispettivamente a -2 e -5 punti.

Alle 20:30, al Camp Nou, Barcellona-Celta Vigo, con gli ospiti che nel weekend hanno strapazzato 4-0 l’Alaves, fanalino di coda della Liga. Gli uomini di Xavi, reduci da 2 vittorie consecutive e a +4 dal Siviglia, cercano un successo che consentirebbe loro la quasi matematica certezza del secondo posto.

Siviglia che scende in campo 24 ore dopo rispetto ai blaugrana, mercoledì sera, alle 21:30, in casa contro il Maiorca. Dopo i 2 pareggi consecutivi con Cadice e Villarreal (entrambi per 1-1) gli uomini di Julen Lopetegui sono chiamati all’immediato riscatto, per non rischiare di dover cedere il terzo posto all’Atletico Madrid. Il Maiorca, reduce dalla clamorosa sconfitta casalinga per 2-6 nella sfida salvezza con il Granada, si trova ora al 18esimo posto con 32 punti: un altro k.o. potrebbe avvicinare inesorabilmente la squadra di Javier Aguirre alla retrocessione.

Dopo il successo per 1-0 nel derby di Madrid, l’Atletico Madrid è ospite dell’Elche, al 14esimo posto ma capace di portare a casa 7 punti nelle ultime 4 partite. In caso di successo, i ragazzi di Simeone otterrebbero la qualificazione matematica alla prossima Champions League, in virtù del vantaggio negli scontri diretti con il Betis. Consigliamo un altra VITTORIA ATLETICO MADRID @1.65.

Pronostici Liga Spagnola 36a giornata: le partite di giovedì

Giovedì, alle ore 20:00 Vallecano-Villarreal con gli ospiti che sono ancora in corsa per un posto nella prossima Europa League. La squadra di Emery, infatti, si trova attualmente in settima posizione, a -3 dalla Real Sociedad, contro la quale giocherà lo scontro diretto in casa il prossimo 15 maggio.

Chiude il 36º turno della Liga il Real Madrid, che ospita un Levante al penultimo posto, che in caso di sconfitta sarebbe ormai a un passo dalla retrocessione. I Blancos, ormai matematicamente Campioni di Spagna, non hanno comunque alcuna intenzione di andare incontro alla seconda sconfitta consecutiva, nonostante la testa sia già inevitabilmente alla sfida del prossimo 28 maggio, quando allo Stade de France affronteranno il Liverpool in finale di Champions League.

FREE PICK LIGA @2.01

Elche-Atletico Madrid: 2

Rayo Vallecano-Villarreal: X2

Tutte le quote sul campionato di calcio spagnolo

Quote 1×2

Valencia – Betis 3,25 3,50 2,10

Granada – Athletic Bilbao 3,60 3,40 2,05

Barcellona – Celta 1,35 5,25 7,00

Alaves – Espanyol 2,10 3,40 3,40

Osasuna – Getafe 2,50 2,90 3,10

Siviglia – Maiorca 1,60 3,80 5,75

Elche – Atletico Madrid 5,75 3,65 1,65

Sociedad – Cadiz 1,65 3,50 6,00

Vallecano – Villarreal 3,85 3,70 1,87

Real Madrid – Levante 1,50 5,00 5,25

Vincente Senza Real Madrid E Barcellona Laliga 21/22

Siviglia 1,75

Atletico Madrid 2,00

Betis 100

Retrocessa Laliga 2021/22

Alaves Retrocessa S/N 1,05 7,50

Cadice Retrocessa S/N 4,75 1,15

Getafe Cf Retrocessa S/N 50 1,00

Granada Retrocessa S/N 4,00 1,20

Levante Retrocessa S/N 1,02 10

Maiorca Retrocessa S/N 1,33 3,00