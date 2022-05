Pronostici Liga Spagnola 37a giornata, il campionato di calcio spagnolo è in campo tra sabato e domenica per la penultima giornata.

Pronostici Liga Spagnola 37a giornata: le sfide da non perdere

Penultima giornata per LaLiga, con il Real Madrid, già sicuro del titolo, che farà visita al fanalino di coda Levante, aritmeticamente ancora in corsa per salvarsi con 29 punti e una partita da recuperare.

Il Barcellona, a quota 72, è ad un passo dal 2° posto matematico e potrebbe trovarlo in casa del Getafe, che si trova a +5 sulla zona calda e viene da 3 pareggi di fila.

Al Betis, che ospita il Granada, servirebbe un miracolo per rientrare tra le prime quattro. Sono 7 in tutto le formazioni che ancora possono retrocedere, ma attualmente Alaves e Maiorca (che affronterà in casa il Rayo Vallecano) sono quelle che rischiano di più rispettivamente con 31 e 33 punti.

Pronostici Liga Spagnola 37a giornata: big match Atletico Madrid-Siviglia

Potrebbero spartirsi la posta e andare a braccetto in Champions Atletico Madrid-Siviglia, divise da un solo punto, che si affronteranno al Wanda Metropolitano. I Colchoneros arrivano da 2 vittorie, il Siviglia da un triplo pareggio e attenzione proprio alla X per quanto detto prima.

Negli ultimi 3 precedenti 2 vittorie del Siviglia (2-1 all’andata) e una dell’Atletico, sfide in cui ha sempre vinto la squadra di casa. Nei precedenti 4 scontri diretti però queste due formazioni avevano sempre riportato una X e oggi investiamo un caffe proprio sul PAREGGIO @3.05.

Tutte le quote sul campionato di calcio spagnolo

Quote 1×2

Espanyol – Valencia 2,50 3,30 2,75

Athletic Bilbao – Osasuna 1,50 4,25 6,00

Atletico Madrid – Siviglia 2,35 2,85 3,45

Betis – Granada 1,50 4,50 5,75

Cadiz – Real Madrid 3,20 3,30 2,25

Celta – Elche 1,65 3,75 5,00

Getafe – Barcellona 3,50 3,25 2,10

Levante – Alaves 2,90 3,50 2,30

Maiorca – Vallecano 1,57 3,80 6,00

Villarreal – Sociedad 2,15 3,50 3,15

