Pronostici Liga 38a giornata, ultimo turno anche del campionato di calcio spagnolo che è già stato vinto dal Real Madrid. Vediamo analisi, statistiche, quote e le nostre free pick su LaLiga.

Pronostici Liga 38a giornata: le partite da non perdere

L’ultima giornata della Liga si apre già venerdì con il Real Madrid, campione di Spagna e finalista in Champions League, che ospita un Betis reduce da 2 vittorie consecutive anche se ormai eliminato dalla corsa alla Champions.

Il Barcellona al secondo posto con 73 punti, sfida il Villarreal che deve invece guardarsi le spalle dall’Athletico Bilbao (attualmente a -1), per non rischiare di perdere la settima posizione, l’ultima che porta alla Conference League.

L’Atletico Madrid chiude il campionato in casa della Real Sociedad, già matematicamente qualificata alla prossima Europa League e reduce da 2 successi consecutivi. Gli uomini di Simeone, che nelle ultime 3 partite hanno conquistato 7 punti, cercano l’ultimo successo stagionale nella Liga per terminare la stagione al terzo posto.

Il Siviglia, a -1, è pronto ad approfittare di un eventuale passo falso dei Colchoneros, ma prima dovrà superare l’ostacolo Athletic Bilbao, che ha ancora ambizioni europee.

3

Quote calcio spagnolo e free pick

Real Madrid – Betis 1,70 4,25 4,25

Vallecano – Levante 1,83 3,90 3,80

Valencia – Celta 2,70 3,25 2,60

Elche – Getafe 2,90 2,90 2,65

Alaves – Cadiz 4,25 3,70 1,80

Granada – Espanyol 1,40 4,75 6,75

Osasuna – Maiorca 3,30 3,35 2,15

Barcellona – Villarreal 2,10 3,80 3,05

Siviglia – Athletic Bilbao 2,60 3,10 2,80

Sociedad – Atletico Madrid 2,60 3,25 2,70

Gli ultimi 2 scontri si sono chiusi entrambi con la vittoria degli ospiti col risultato di 1-0, ma nelle precedenti 4 sfide sia Siviglia che Athletic avevano sempre segnato almeno una rete, come pensiamo possano fare in quest’ultimo turno in cui sono a caccia di punti.

Siviglia-Athletic Bilbao: GOL SI @1.90

