Pronostici Liga Anteprima 2022-23. Oltre alla Serie A, questo fine settimana inizia anche il campionato di calcio spagnolo che siamo andati ad analizzare con favorite, quote antepost e consigli per le scommesse.

Pronostici Liga Anteprima 2022-23: le favorite al titolo

Venerdì 12 agosto prende il via la Liga spagnola 2022-2023 con l’anticipo tra Osasuna-Siviglia. Anche quest’anno si prospetta un campionato avvincente e con la solita sfida del Clasico tra Real e Barca che partono davanti a tutti ai blocchi di partenza.

In pole c’è sicuramente il Real Madrid campione di Spagna e d’Europa in carica che, ad una rosa di livello assoluto, ha per giunta inserito altri elementi di caratura internazionale come Antonio Rudiger e Aurélien Tchouameni. Ceduti, ad oggi, Luka Jovic alla Fiorentina e Borja Mayoral al Getafe. Tra gli addii più celebri c’è però anche quello di Gareth Bale andato in MLS.

Il grande antagonista è come sempre il Barcellona di Xavi che ha aumentato il tasso tecnico inserendo in rosa giocatori del calibro di Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Franck Kessié, Jules Koundé ed è imminente anche la firma di Marcos Alonso. Tanta attesa è riversata soprattutto sul centravanti polacco, dal quale ci si attendono le solite valanghe di gol e che infatti apre come favorito per il titolo di capocannoniere @3 assieme a Benzema in un altro testa a testa tra blaugrana e blancos.

3

Pronostici Liga Anteprima 2022-23: le contender e le possibili sorprese

In seconda fila c’è come al solito l’Atletico Madrid, che nei giorni scorsi ha dimostrato di essere già in grande forma col 4-0 rifilato alla Juve alla Continassa in amichevole. Simeone fin qui ha riabbracciato Morata, proveniente proprio dai bianconeri, inoltre ha prelevato dall’Udinese il nazionale argentino Nahuel Molina. Da segnalare anche gli innesti di Samuel Lino ed Axel Witsel.

Tra le outsider attenzione al collaudato Siviglia, che però dovrà riassestarsi dopo qualche partenza visto che hanno salutato i due centrali titolari e il centravanti Luuk de Jong. Sono però arrivati Isco dal Real Madrid, Marcao dal Galatasaray e Alex Telles dal Manchester United e il mercato non è ancora chiuso.

Grande attesa anche per il Villarreal di Unai Emery, vera e propria rivelazione della passata edizione della Champions League con le eliminazioni di Juventus e Bayern Monaco. La struttura del Sottomarino giallo è rimasta inalterata, trattenendo anche Pau Torres, molto richiesto sul mercato.

Incognita Valencia, che riparte con Gennaro Gattuso in panchina. Sul mercato non sono arrivati grandi colpi e i Pipistrelli al momento rimangono un punto interrogativo che inizieremo a sciogliere già dal debutto di domenica in casa contro una squadra sulla carta inferiore come il Girona.

Le sfide della prima giornata

E parliamo delle sfide della prima giornata de La Liga. Abbiamo già detto dell’anticipo del Siviglia che aprirà la nuova edizione della Liga con la trasferta in casa dell’Osasuna, mentre il weekend proseguirà sabato con il Villarreal alle prese con il Valladolid.

Alla sera, debutto del Barcellona contro il Rayo Vallecano, formazione che non dovrebbe impensierire i blaugrana sulla carta, nonostante l’anno scorso i madridisti abbiano battuto in entrambi i casi i catalani per 1-0.

Domenica, il Real Madrid farà visita all’Almeria. A Ferragosto si chiude il turno con tre sfide, tra cui quella dell’Atletico Madrid in casa del Getafe.

Tutte le quote su La Liga Spagnola

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.