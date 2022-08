Pronostici Liga 2a giornata 2022-23, in Spagna si gioca un secondo turno con almeno un paio di match interessanti in campo domenica 21 agosto: Atletico Madrid-Villarreal e Real Sociedad-Barcellona

Pronostici Liga 2a giornata 2022-23: le prime partite in programma

Venerdì alle ore 20:00, prende il via la seconda giornata della Liga, con la sfida tra Espanyol, che nella prima giornata ha pareggiato 2-2 in casa del Celta Vigo, e Vallecano, reduce da un insperato pareggio a reti bianche in casa del Barcellona.

Il Real Madrid, vittorioso all’esordio sul campo dell’Almeria (1-2), è atteso dal Celta Vigo, a un punto. Blancos nettamente favoriti, anche in virtù della storia recente: negli ultimi 10 incroci nella Liga, infatti, il Celta Vigo non ha mai vinto (8 vittorie del Real Madrid e 2 pareggi). Per trovare una vittoria dei padroni di casa contro i madridisti nella Liga bisogna addirittura tornare all’11 maggio del 2014 (2-0).

Pronostici Liga 2a giornata 2022-23: big match Atletico Madrid-Villarreal e Real Sociedad-Barcellona

L’Atletico Madrid, che all’esordio ha sconfitto con un netto 0-3 il Getafe, ospita il Villarreal, che la scorsa settimana ha ottenuto lo stesso risultato dei Colchonersos, sul campo del Valladolid. Si tratta, in generale, di due squadre in grande condizione di forma: se da una parte gli uomini di Simeone, tra campionato e amichevoli, vincono da 6 partite consecutive (considerando anche l’ultima giornata della Liga della passata stagione), dall’altra anche i ragazzi di Unai Emery hanno ottenuto 8 successi e un pareggio nelle ultime 9 sfide (tra Liga e amichevoli estive).

Il Barcellona, fermato in casa sullo 0-0 dal Vallecano alla prima giornata, cerca riscatto sul campo della Real Sociedad, che ha vinto 0-1 contro il Cadice, conquistando in trasferta i primi 3 punti della stagione. Doppio trionfo dei blaugrana nella passata stagione, capaci di vincere contro la Real Sociedad sia all’andata (4-2), che al ritorno (0-1).

Programma e quote 2a giornata del campionato di calcio spagnolo

