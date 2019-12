Pronostici Ligue 1: Monaco-Lilla, PSG-Amiens e Reims-Lione del 21 dicembre 2019

Questa sera si gioca la 19esima di Ligue 1, l’ultima del girone d’andata e poi si andrà in pausa in Francia per le ferie natalizie. Il PSG con sette punti di vantaggio sul Marsiglia è già campione di inverno.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Ligue 1 del 21 dicembre 2019.

21.12 20:45 Monaco-Lilla

Il Monaco sembra aver ritrovato la giusta strada e punta al quarto posto, che ora dista solo cinque punti. Contro il Lala però non sarà facile, dato che questi sono terzi in classifica e reduci da quattro vittorie consecutive.

Pronostico Over 2,5: @1.80 Eurobet @1.80 Snai @1.84 Betfair

Il PSG al solito ha già iniziato la propria fuga, chiudendo molto probabilmente il girone di andata con sette o più punti di vantaggio sulla seconda. Per l’Amiens chiudere l’anno senza una sconfitta sarà difficile, dato che sono 17esimi e in trasferta hanno vinto una sola volta.

Pronostico No Goal: @1.60 Eurobet @1.53 Snai @1.61 Betfair

Sfida dal sapore europeo per Reims e Lione. I primi sono sesti a -3 dal quarto posto, mentre i secondi sono ottavi e devono decisamente recuperare terreno, -5 dal Rennes quarto e a -6 dal terzo posto che vale i preliminari di Champions League.

Pronostico Over 2,5: @2.25 Eurobet @2.35 Snai @2.20 Betfair

Seguici ogni giorno anche su TELEGRAM al canale del PRESIDENTE CALCIO dove ricevi quotidianamente le migliori scommesse in singola, doppia, triplicazioni, multiple e sistemi sul calcio italiano e da tutto il mondo.