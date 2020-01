Pronostici Ligue 1: Rennes-Marsiglia, Bordeaux-Lione e PSG-Monaco del 10-11-12 gennaio 2020

La 20esima di Ligue 1 parte subito forte con l’anticipo Rennes-Marsiglia, seconda e terza forza del campionato. La giornata si chiuderà poi domenica sera con un altro big match, quello fra la capolista PSG e il Monaco.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Ligue 1 del del 10-11-12 gennaio 2020.

10.01 20:45 Rennes-Marsiglia

Grande stagione per il Rennes, terzo in classifica con 33 punti, a soli cinque punti dal secondo posto che vale la Champions diretta. Rossoneri che non perdono da novembre in campionato e che venerdì ospiteranno un Marsiglia anch’esso messo bene, per l’appunto secondo.

Pronostico Over 2,5: @2.10 Eurobet @2.10 Snai @2.15 Betfair

Il Bordeaux e il Lione sono invece a metà classifica a pari punti, 26 puti, a cinque punti dal quarto posto che vale l’ingresso in Europa. Padroni di casa che proveranno proprio a raccogliere punti europei, dopo tre partite senza aver messo in cassa nessun punto, tre sconfitte.

Pronostico Under 2,5: @1.65 Eurobet @1.65 Snai @1.60 Betfair

Il PSG è al solito una macchina da guerra, prima con otto punti di vantaggio sulla seconda. Il Monaco è invece settimo con 28 punti e punta al quarto posto minimo. Uscire però con un risultato positivo da Parigi sarà dura.

Pronostico Over 2,5: @1.25 Eurobet @1.23 Snai @1.22 Betfair

