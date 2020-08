Pronostici Ligue 1: in Francia si torna in campo con la prima giornata del campionato transalpino 2020-21 dal 21 agosto, ma c'è già un rinvio per Covid

La Ligue 1 era stata la prima a fermarsi, e l'unico campionato principale a non completare la stagione. Ora il campionato francese è il primo a riprendere con la stagione 2020-21 al via da venerdì 21 agosto con Bordeaux-Nantes ma ci sono già casi di covid e Marsiglia-Saint Etienne è stata posticipata al 17 settembre.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Ligue 1 con quote di riferimento Snai ed Eurobet.

Analisi 1° Giornata Ligue 1 2020-21

Non parte bene la nuova stagione di Ligue 1. Il campione in carica, il PSG, è concentrato per la finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ma il vero problema riguarda i casi di positività al coronavirus che hanno fatto slittare al 17 settembre Marsiglia-Saint Etienne che doveva essere la sfida inaugurale.

Si giocherà invece Bordeaux-Nantes in campo venerdì 21 agosto 2020 alle ore 19.00 dallo Stadio Matmut Atlantique. La giornata continuerà con una doppia sfida al sabato: Djon-Angers e Lilla-Rennes. Alla domenica il resto delle partite: Monaco-Reims, Lorient-Strasburgo, Nimes-Brest e Nizza-Lens.

Vediamo le quote antepost di Snai che non ha dubbi a mettere il PSG come super favorita anche quest'anno, tanto che si potrà scommettere sul vincitore in Francia ma senza i parigini e in questo caso ad essere la squadra in cima alle lavagne è il Lione di Rudi Garcia, che ha sorpreso Juve e Manchester in Champions League, prima di arrendersi alla superiorità del Bayern Monaco,

QUOTE ANTEPOST LIGUE 1

Psg 1,07

Lione 20

Marsiglia 25

As Monaco Fc 40

Lille 50

Rennes 100

Nizza 150

Montpellier 200

Reims 250

Saint Etienne 250

Strasburgo 300

Nantes 300

Bordeaux 500

Angers 500

Lorient 600

Lens 600

Digione Fco 600

Metz 750

Brest 750

Nimes 1.000

QUOTE ANTEPOST LIGUE 1 SENZA PSG

Lione 2,50

Marsiglia 3,25

As Monaco Fc 7,00

Lille 9,00

Rennes 15

Nizza 20

Montpellier 22

Reims 50

Saint Etienne 50

Strasburgo 75

Nantes 75

Bordeaux 100

Angers 100

Lorient 150

Lens 150

Digione Fco 150

Metz 175

Brest 175

Nimes 200

Seguici anche su TELEGRAM. Attiva il servizio 💎 PREMIUM con al lavoro ogni giorno una redazione e 7 TIPSTERS per coprire quotidianamente tutti gli sport con Report (ultime notizie, drop di quota, movimenti anomali, monitoraggio costante di decine di siti da tutto il mondo) e Pronostici su: Calcio, Sport Usa, Motori, Basket, Hockey, Baseball KBO, Golf e ora anche CICLISMO. Entra in BAR SPORT WEB o contatta @gurubettingmaniac per informazioni e per l'attivazione del servizio professionale e di qualità per migliorare i rendimenti nelle scommesse.