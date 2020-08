Pronostici Ligue 1: analisi, quote e scommesse sulla 2° giornata del campionato di calcio in Francia dal 28 al 30 agosto 2020

2° giornata del campionato di calcio transalpino con la Ligue 1 che inizierà venerdì con Lione-Djon, e andrà avanti fino a domenica sera con Brest-Marsiglia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Ligue 1 con quote di riferimento Snai ed Eurobet.

Analisi 2° Giornata Ligue 1 2020-21

La giornata inizia venerdì con Lione-Dijon e si continua sabato con Rennes-Montpellier e con Strasburgo-Nizza. Domenica il lunch match è Reims-Lilla. A seguire Angers-Bordeaux, Metz-Monaco, Nantes-Nimes, St. Etienne-Lorient e Brest-Marsiglia. Proprio St. Etienne e Marsiglia dovevano aprire il campionato transalpino la scorsa settimana, partita rinviata per covid. La nostra free pick si concentra subito sull'anticipo del venerdì:

Lione-Dijon: PARZIALE FINALE 1/1 @1.75 (stake 1)

Lione-Dijon: 1 -1.5 (AH) @1.72 (stake 1)

Il Dijon ha iniziato male la stagione con la sconfitta interna contro l'Angers, ha perso giocatori importanti (Alphonse, Aguerd, Mendyl e Mavidivi) e sono indisponibili Coulibaly, Baldè, N'Gonda e Diop. La squadra di Garcia è stata la sorpresa della Champions League e si è fermata solo in semifinale contro il super Bayern. Per la prima di campionato in casa andiamo sul Lione. Interessante il Parziale/Finale 1/1 @1.75 o in alternativa il -1.5 Asian Handicap (andremo in cassa se il Lione vincerà con 2+ gol di scarto finale).

