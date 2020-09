Pronostici Ligue 1: analisi, quote e scommesse sulla 3° giornata. Scende il campo il PSG con un doppio appuntamento dal 10 al 13 settembre 2020

Torna il campionato di calcio francese con la 3° giornata di Ligue 1. In verità si apre giovedì 10 col recupero della 2° giornata: Lens-PSG (problemi di Covid per i parigini), poi si continuerà col 3° turno dal 11 al 13 settembre 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Ligue 1 con quote di riferimento Snai ed Eurobet. Non perdere il BETITALIAWEB DAILY SHOW su YOUTUBE. Ogni giorno parliamo di calcio e scommesse sportive e al venerdì c'è la rubrica di Dartagnan con i pronostici del weekend sui maggiori campionati di calcio europeo, compresa la Ligue 1.

Analisi e Scommesse 3° Giornata Ligue 1 2020-21

Il 10 settembre si gioca il recupero del 2° turno Lens-Paris SG. Scendono in campo i campioni di Francia che non avevano ancora giocato, e lo rifaranno anche domenica in PSG-Marsiglia per un doppio turno davvero ravvicinato. Il PSG è però alle prese con molti casi di quarantena e la squadra rischia di essere decimata senza 7 giocatori tra cui Mbappe, Neymar e Di Maria. Inizio in salita quindi, e la sorpresa Lens si gioca @5.25 al momento, con quota in calo da @11 mentre quella del PSG è salita fino a sopra @1.70.

Venerdì toccherà a Bordeaux-Lione, poi si passa a sabato con Montpellier-Nizza. Padroni di casa con molte assenze, e in questo caso non si tratta di covid ma di infortuni e squalifiche. Il Nizza attualmente al comando a sorpresa dopo le prime 2 vittorie ha l'occasione di calare il tris e continuare la marcia perfetta (se ci cedete è quotata @3.60 ma anche il Nizza ha qualche assenza da gestire). In serata c'è anche St. Etienne-Strasburgo con gli ospiti che hanno iniziato molto male (2 sconfitte, 1 gol segnato, 5 subiti).

Il resto delle partite sono in programma per domenica, a iniziare dal lunch match delle 13, Lilla-Metz. Alle 15 giocano Angers-Reims, Dijon-Brest, Lorient-Lens e Nimes-Rennes. Alle 17 scendono in campo Monaco-Nantes con la squadra del Principato che non ha iniziato male, ma la quota sta salendo. Il Nantes ha però sempre perso nelle ultime 4 sfide contro il Monaco. A chiudere come detto ci saranno PSG-Marsiglia.

