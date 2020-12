Pronostici Ligue 1: Paris SG-Lione vale il primato del campionato francese. Marsiglia-Monaco, sfida tra 4° e 5°. Ne potrebbe approfittare il Lilla favorito contro il Bordeaux

14° giornata do Ligue 1 in Francia, col big match Paris SG-Lione, 1° contro 3°. In mezzo il Lilla che sarà osservatore interessato e cercherà di fare i tre punti in casa contro il Bordeaux.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 14a giornata di Ligue 1

Saranno St. Etienne-Angers ad aprire la 14a giornata di Ligue 1 venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 21.00 dallo stadio Geoffroy-Guichard, Sabato va in scena anche una classica del calcio transalpino: Marsiglia-Monaco, 4° contro 5°. Il Marsiglia in campionato non sbaglia un colpo con 6 vittorie di fila e si gioca @2.75 per un successo anche contro il Monaco attualmente dietro un punto, ma leggermente favorito @2.50 anche se in trasferta, anche perchè la squadra del Principato non ha giocato in coppa ed è più riposata e prima del 1-2 di Lilla ne aveva vinte 4 di fila.

Approposito di Lilla, la 2° forza del campionato francese gioca domenica pomeriggio in Lilla-Bordeaux. I padroni di casa hanno giocato anche in coppa, e in campionato arrivano dal 2-1 sul Monaco, un altro risultato importante. La vittoria interna del Lilla si gioca @1.75 contro il Bordeaux a centroclassifica, ma in un buon momento con 7 punti in 3 giornate. Il Lilla ha vinto gli ultimi 2 precedenti in casa senza subire gol e 4 degli ultimi 5 precedenti si sono chiusi con Gol NO, opzione quotata @1.75 oggi.

Tutti aspettano però il big match di domenica sera, ore 21.00, Parc des Princes, Parigi, con PSG-Lione, 1° contro 3°. Il PSG dopo la sconfitta a Monaco e il pari col Bordeaux, è tornato a vincere nel 3-1 a Montpellier e ha dominato anche in Champions, nella partita sospesa martedì per frasi razziste del 4° uomo e conclusa il giorno dopo con un perentorio 5-1 dei parigini sul Basaksehir. Il Lione però è completamente concentrato sul campionato dove non perde da 10 giornate e le ultime 4 sono state tutte vittorie. Le quote favoriscono però il PSG @1.60 rispetto al Lione @4.80 (Pareggio @4.50).