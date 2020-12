Pronostici Ligue 1: il Lilla ospita il PSG da primo in classifica ma i parigini sono favoriti @1.90

Fine settimana importante in Ligue 1 con la sfida al comando tra prima e seconda Lilla-Paris SG. Il Lilla è primo e gioca in casa, ma il PSG è favorito in quota sotto @2.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 16a giornata di Ligue 1

La 16° giornata di Ligue 1 inizia con le prime 3 partite al sabato Metz-Lens (ospiti favoriti @2.30), Marsiglia-Reims (Marsiglia si gioca @1.80) e l'interessante Nizza-Lione. Il Nizza ha molti indisponibili, il Lione potrebbe approfittarne in quota @1.60.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Il resto del turno si completa con 7 partite alla domenica, la più importante è chiaramente la sfida tra 1° e 2°: Lilla-Paris SG. Il Lilla è al comando, un punto avanti al PSG, ma i parigini sono favoriti @1.90, anche se hanno diversi assenti, tra cui Neymar. Il Lilla arriva da 3 vittorie e ha perso solo 1 volta in 15 partite, il PSG è già a 4 ko stagionali. La vittoria del Lilla si gioca comunque @3.75 (Pareggio @3.80). Il PSG ha 9 vittorie e 1 sconfitta negli ultimi 10 precedenti col Lilla.